Parlamentul European cere sanctionarea Ungaria pentru masurile luate in pandemie: Sa nu mai primeasca bani de la UE!

Democratia si drepturile fundamentale sunt amenintate in Ungaria, au transmis eurodeputatii, indemnand Comisia si Consiliul European sa protejeze cetatenii maghiari si statul de drept."In cadrul unei dezbateri cu vicepresedintele CE, Věra Jourova, si cu presedintia croata, majoritatea vorbitorilor au subliniat faptul ca masurile de urgenta luate de guvernul maghiar pentru a combate pandemia de COVID-19, inclusiv declararea starii de urgenta pe durata nedeterminata, nu sunt in conformitate cu normele UE si au atras atentia asupra riscului din ce in ce mai mare la adresa democratiei", se arata intr-un comunicat al PE remis joiAstfel, mai multi eurodeputati au solicitat Comisiei Europene sa finalizeze examinarea modificarilor legislative si sa deschida procedurile de constatare a neindeplinirii obligatiilor. Acestia au solicitat in mod expres ca platile catre Ungaria sa fie oprite, in cadrul noilor perspective financiare si planului de redresare, daca principiile statului de drept nu sunt respectate.Acestia au criticat, de asemenea, atitudinea pasiva a Consiliului si au insistat asupra continuarii procedurii prevazute de articolul 7, initiate deja de Parlament.Unii deputati au aparat deciziile adoptate de parlamentul ales in mod democratic in Ungaria si au comparat masurile exceptionale adoptate in aceasta tara cu cele din alte state membre ale UE, cum ar fi Franta sau Spania.Trebuie amintit ca in rezolutia sa din 17 aprilie Parlamentul a declarat deja ca deciziile Ungariei de a prelungi starea de urgenta pe termen nelimitat, de a autoriza Guvernul sa se pronunte prin decret si de a slabi supravegherea Parlamentului sunt "total incompatibile cu valorile europene".A.G.