Parlamentul European condamna dur reprimarea opozitiei politice din Turcia. Ce prevede rezolutia votata de eurodeputati

Intr-o rezolutie adoptata cu 603 voturi pentru, doua voturi impotriva si 67 de abtineri, eurodeputatii condamna in termeni fermi actiunea initiata de procurorul general al Turciei, la Curtea Constitutionala, pentru dizolvarea HDP, al treilea partid ca marime din parlamentul turc, si pentru interzicerea activitatii politice a aproape 500 de membri HDP.A permite HDP sa participe in mod neingradit la institutiile democratice din Turcia este o cale simpla de a face societatea turca mai inclusiva si a incuraja o solutionare pasnica a chestiunii kurde, sustin membrii legislativului UE De asemenea, ei condamna decizia autoritatilor turce de a inlatura din functii, pe baza unor dovezi discutabile, primari alesi democratic si a-i inlocui cu reprezentanti nealesi. Eurodeputatii dau ca exemplu in acest sens masurile administrative, legislative si politice luate de guvernul turc pentru a paraliza municipalitatile administrate de primari din partidele de opozitie la Istanbul, Ankara si Izmir.Aceste actiuni continua sa submineze capacitatea opozitiei politice de a-si exercita drepturile si de a-si indeplini rolul democratic, avertizeaza Parlamentul European, care ii solicita Turciei sa asigure pluralismul si sa respecte libertatea de exprimare si dreptul la libera asociere.Rezolutia PE mai cere Delegatiei UE in Turcia sa monitorizeze situatia prin observarea proceselor judiciare, prin declaratii publice si prin solicitarea de autorizatii pentru vizite in inchisori.