Parlamentul European declara Uniunea Europeana "zona de libertate LGTBIQ"

Deciza vine la doi ani dupa ce autoritati locale din Polonia au creat peste o suta de "zone libere de LGBTIQ".Rezolutia Parlamentului European, sprijinita si de Comisia Europeana , a fost adoptata cu 492 de voturi pentru, 141 impotriva si 46 de abtineri. Ca raspuns fata de regresul drepturilor LGBTIQ in unele state ale UE , in special Polonia si Ungaria , membrii Parlamentului European au declarat joi Uniunea Europeana o "Zona de Libertate LGBTIQ", precizeaza legislativul european, mentionand ca aceasta declaratie este si o reactie impotriva crearii "zonelor libere de LGBTIQ" in Polonia.Acestea din urma, scrie Parlamentul European in comunicatul sau , "sunt parte a unui context mai larg in care comunitatea LGBTIQ in Polonia este supusa la tot mai multe discriminari si atacuri, in special cresterea discursului de ura din partea autoritatilor locale, oficialilor alesi (inclusiv actualul presedinte) si mass-media proguvernamentale".Desi executivul comunitar a respins finantari europene pentru orasele poloneze criticate la Bruxelles pentru aceste masuri, legislativul european cere Comisiei Europene sa mearga chiar si mai departe cu represaliile impotriva Poloniei, sugerand astfel proceduri de infringement, activarea Articolului 7 si aplicarea recentului mecanism de suspendare a fondurilor europene prin invocarea incalcarii statului de drept.Declaratia Parlamentului European face referire si la Ungaria, criticand rezolutia adoptata de orasul Nagykata in noiembrie 2020 pentru interzicerea "diseminarii si promovarii propagandei LGBTIQ" si amendamentele constitutionale adoptate o luna mai tarziu de parlamentul de la Budapesta care, potrivit Parlamentului European, "limiteaza si mai mult drepturile persoanelor LGBTIQ" si "nu tin cont de existenta persoanelor transgender si non-binare si le limiteaza dreptul la viata de familie". Persoanele LGBTIQ oriunde in Europa trebuie sa se bucure de libertatea de a trai si de a-si arata public orientarea sexuala si identitatea de gen fara teama intolerantei, discriminarii sau persecutiei, iar autoritatile de la toate nivelurile de guvernare in intreaga Uniune Europeana trebuie sa protejeze si sa promoveze egalitatea si drepturile fundamentale pentru toti, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ", concluzioneaza Parlamentul European in declaratia votata.Dezbatuta miercuri, aceasta a fost sprijinita de principalele grupuri politice europene, respectiv grupul popularilor ( PPE ), cel al socialistilor (S&D) si Renew Europe, care a initiat rezolutia, in timp ce grupul Identitate si Democratie si cel al Conservatorilor si Reformistilor au catalogat-o drept "ridicola", potrivit agentiei EFE.