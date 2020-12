Platile din bugetul UE pot fi blocate pentru tarile in care se incalca principiile statului de drept. Parlamentul European aproba noul regulament

Prin noul regulament, platile din bugetul UE pot fi blocate pentru tarile in care incalcarile constatate ale statului de drept compromit gestionarea fondurilor europene. In acelasi timp, UE se asigura ca beneficiarii finali nu vor fi afectati."Am reusit. Acum este lege. Nicio declaratie unilaterala nu poate schimba acest fapt. Regimul conditionalitatii ne va permite sa examinam planurile suspecte de aplicare a fondurilor UE impotriva valorilor Uniunii", a declarat co-raportorul Petri Sarvamaa ( PPE Finlanda ), potrivit unui comunicat."Din partea Parlamentului, ne-am asigurat ca toate aspectele necesare au fost incluse in regulament si ca textul ramane intact. Asteptam ca CE, in calitate de gardian al tratatelor, sa inceapa in mod independent punerea in aplicare a acestui regulament de la 1 ianuarie 2021. Europenii asteapta acest lucru".Co-raportorul Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spania ) a spus: "UE nu este o institutie a la carte, unde va puteti pastra drepturile, dar nu va indepliniti obligatiile. Este o comunitate bazata pe valori comune pe care statele membre si cetatenii trebuie sa le sustina. Mecanismul care leaga bugetul UE de respectarea statului de drept, adoptat astazi, reprezinta o realizare majora pentru Parlament. Parlamentul European s-a asigurat ca sanctiunile bugetare in temeiul acestui regulament vizeaza in mod direct infractorii, si nu beneficiarii finali. Studentii, cercetatorii, intreprinderile si ONG-urile nu vor fi afectati, pentru ca am introdus o plasa de siguranta pentru a-i proteja".Dupa ce va stabili existenta unei incalcari a statului de drept, Comisia Europeana va propune ca mecanismul de conditionalitate sa fie declansat impotriva guvernului din stault membru respectiv. Ulterior, Comisia va propune fie sa fie reduse, fie sa fie inghetate platile din bugetul UE catre tara respectiva.Consiliul va avea apoi la dispozitie o luna pentru a vota masurile propuse (sau trei luni, in cazuri exceptionale), prin majoritate calificata.Eurodeputatii au reusit sa reduca la maxim - de la 12-13 luni la 7-9 luni - perioada in care institutiile UE vor trebui sa adopte masuri impotriva unui stat membru, in cazul in care sunt identificate riscuri de incalcare a statului de drept.Datorita Parlamentului, noua lege nu se aplica numai atunci cand fondurile UE sunt utilizate in mod abuziv in mod direct, cum ar fi cazurile de coruptie sau frauda. Aceasta se va aplica, de asemenea, incalcarilor sistemice ale valorilor fundamentale pe care toate statele membre trebuie sa le respecte, cum ar fi democratia sau independenta sistemului judiciar, atunci cand aceste incalcari afecteaza - sau risca sa afecteze - gestionarea fondurilor UE.In cadrul negocierilor, eurodeputatii au reusit, de asemenea, sa asigure o dispozitie specifica care sa clarifice posibilul domeniu de aplicare al incalcarilor statului de drept, enumerand exemple de cazuri, cum ar fi amenintarile la adresa independentei sistemului judiciar, incapacitatea de a corecta deciziile arbitrare/ ilegale si limitarea cailor de atac.Pentru a se asigura ca beneficiarii finali care depind de sprijinul UE - cum ar fi studentii, fermierii sau ONG-urile - nu sunt sanctionati pentru actiunile guvernelor lor, acestia vor putea depune o plangere catre Comisie prin intermediul unei platforme web, care ii va ajuta sa se asigure ca primesc sumele prevazute. Comisia va putea, de asemenea, sa efectueze o corectie financiara prin reducerea urmatoarei transe a sprijinului UE pentru tara in cauza.Votat miercuri de Parlament, noul regulament se aplica tuturor fondurilor UE care fac obiectul gestiunii partajate incepand cu 1 ianuarie 2021. De asemenea, Parlamentul va vota o rezolutie cu recomandari adresate Consiliului si Comisiei in vederea aplicarii regulamentului privind conditionalitatea.