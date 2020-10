Inedit: Polonia, reprezentata la summitul UE de premierul ceh Andrej Babis. Mateusz Morawiecki continua sa se afle in carantina

Morawiecki se afla de marti in carantina in urma contactului cu o persoana infectata cu COVID-19.Premierul polonez a fost testat negativ.In Polonia, carantina obligatorie dureaza 10 zile pentru persoanele care nu prezinta simptome de COVID-19. Tara a inregistrat in ultimele saptamani o crestere a numarului celor testati pozitiv la COVID-19.Situatia sanitara in UE in contextul pandemiei de COVID-19 va fi analizata vineri si de catre liderii tarilor membre, in a doua zi a Consiliului European de la Bruxelles. Acestia vor discuta despre coordonarea generala si despre lucrarile referitoare la dezvoltarea si distribuirea unui vaccin la nivelul UE.Pe agenda summitului UE se mai afla negocierile cu Regatul Unit, schimbarile climatice si relatiile cu Africa.