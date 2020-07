Presedintele Bundesbank avertizeaza ca emiterea de datorie comuna de catre UE, asa cum vor liderii politici, trebuie sa ramana o exceptie

Liderii UE au aprobat, in noaptea de luni spre marti, un plan de relansare istoric, menit sa sustina economia europeana afectata de criza COVID-19, care se bazeaza pentru prima oara pe o datorie comuna. Pentru a sustine economia europeana care trece printr-o recesiune istorica, planul prevede un fond de 750 miliarde euro, care ar putea fi imprumutati de Comisia Europeana de pe pietele financiare. Acest fond include subventii in valoare de 390 miliarde euro, care vor fi alocate statelor celor mai afectate de pandemie. Aceasta va fi datoria comuna ce trebuie rambursata de catre cei 27."Este important ca UE si-a dovedit capacitatea de a actiona in perioada crizei, aratand solidaritate si din punct de vedere financiar, ceea ce reprezinta calea optima in actuala criza", a declarat Weidmann, intr-un interviu acordat grupului german de presa Funke.Oficialul german a adaugat ca mecanismul privind datoria comuna trebuie sa ramana o exceptie, iar programul final de ajutor trebuie sa cuprinda conditii stricte."Sunt necesare mecanisme de control pentru a ne asigura ca fondurile sunt folosite in mod eficient si rational. In general, cred ca datoria comuna pentru transferuri extensive este discutabila. In orice caz, planul de relansare nu trebuie sa serveasca ca baza pentru viitoare datorii masive ale UE necesare pentru finantarea constanta a gospodariilor", a afirmat presedintele Bancii Centrale a Germaniei.Acesta a atras atentia asupra actualelor evolutii din SUA, un important partener comercial al Germaniei."Statele Unite au relaxat prea devreme unele masuri si acum adopta restrictii in unele locuri. Aceasta abordare cu intermitente ("stop and go") este cu siguranta dificila pentru economie", a explicat Weidmann.Revenind la Germania , seful Bundesbank a declarat ca Germania, cea mai mare economie europeana, a depasit perioada mai dificila a pandemiei si a crizei economice."Datele generale arata ca economia a depasit momentul critic in primavara si acum se redreseaza gradual", a precizat seful Bundes Jens Weidmann.