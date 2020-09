Pretul vaccinului anti-COVID distribuit de Uniunea Europeana. Fiecare stat va decide cine vor fi primii vaccinati

"Este foarte important sa avem la timp vaccinurile, care vor sosi, as putea spune, chiar repede si sa avem o autorizare pentru ca este limpede ca aici nu grabim lucrurile. Avem si un element secundar, care este eficacitatea si siguranta vaccinului, asa ca in portofoliu luam in calcul vaccinurile care deja au un profil bun", a declarat Sandra Gallina, potrivit stirileprotv.ro.Sursa citata mai arata ca vaccinurile vor fi distribuite catre statele membre pe baza numarului de locuitori. "Daca ai o anumita populatie primesti un anumit numar de vaccinuri, corespunzator proportiei populatiei", a mai aratat Sandra Gallina, citata de stirileprotv.ro Romania are peste 19 milioane de locuitori si este a 7-a tara din Uniune dupa marimea populatiei. Astfel, distribuirea de vaccinuri ar trebui sa fie proportionala cu numarul populatiei.