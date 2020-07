Proaspat aleasa primarita ecologista a Strasbourg-ului a fost aplaudata in picioare chiar si de opozitie, la prima sedinta a consiliului municipal

Ea a declarat "stare de urgenta climatica" in capitala Alsaciei (estul Frantei), pe care doreste sa o transforme intr-o "capitala europeana a tranzitiei ecologice, sociale si democratice", transmite AFP, citat de AGERPRES. "Voi aduce in mod inseparabil raspunsul la cele trei provocari majore pe care le avem inaintea noastra: provocarea ecologica, provocarea sociala si provocarea democratica", a declarat noul primar."Mediul nostru ne transmite semnale din ce in ce mai puternice si mai dese si nu se mai pune problema sa ne intoarce privirea. Este timpul sa privim lumea asa cum este si sa luam masuri puternice, ambitioase si colective", a declarat avocata in varsta de 39 de ani.Jeanne Barseghian a prezentat in cadrul primei sedinte a consiliului municipal o declaratie privind starea de "urgenta climatica" in Strasbourg, asa cum au procedat deja orase precum Paris sau Barcelona "Aceasta declaratie marcheaza ambitia mea in ceea ce priveste tranzitia ecologica", a explicat ea.Inlacrimata de emotie, la finalul discursului in care s-a adresat familiei sale prezente in sala de reuniuni a consiliului municipal, noua primarita a Strasbourgului a fost ovationata in picioare de toti consilierii municipali, inclusiv de cei ai opozitiei.Jeanne Barseghian a obtinut 41.71% din voturi in turul doi al alegerilor municipale desfasurate pe 28 iunie, cu mult inaintea candidatului partidului prezidential LREM, Alain Fontanel (34.96%) si a fostului primar, socialista Catherine Trautmann.