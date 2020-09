Raport ingrijorator: 13 la suta dintre decesele din Uniunea Europeana sunt cauzate direct sau indirect de poluare

"Aparitia acestor agenti patogeni zoonotici (ca in cazul COVID-19) este legata de degradarea mediului si de interactiunile dintre om si animale in sistemul alimentar", afirma studiul care subliniaza ca europenii sunt in permanenta expusi la riscuri de mediu: poluarea aerului - care, chiar daca s-a redus semnificativ, ramane primul factor de mortalitate; poluarea sonora si cea cauzata de produsele chimice.In cele 27 de tari ale UE si in Regatul Unit, 630.000 de decese au putut fi atribuite direct sau indirect unui mediu poluat in 2012, potrivit ultimelor date oficiale disponibile, indica raportul care scoate in evidenta importante diferente intre vestul si estul Europei si legate de nivelul social-economic.Astfel, in fruntea plutonului, Romania inregistreaza circa un deces din cinci legat de poluare, in timp ce elevii cei mai buni, Suedia si Danemarca , deplang unu din zece.In principal legate de cancer, boli cardiovasculare si respiratorii, "aceste morti puteau fi evitate prin eliminarea riscurilor de mediu daunatoare sanatatii", subliniaza AEM."Persoanele cel mai sarace sunt expuse disproportionat poluarii si conditiilor meteorologice extreme, inclusiv valurile de caldura si frigul extrem. Aceasta are legatura cu locul unde traiesc, muncesc si merg la scoala, frecvent in zone defavorizate social si cartiere in periferia marilor artere de circulatie", noteaza raportul.Punct pozitiv pentru mediul inconjurator european: calitatea apei, "excelenta" in peste 85% din cazuri pentru apa de scaldat. In ce priveste apa potabila, 74% din zonele de ape subterane prezinta un "statut chimic bun".Potrivit AEM, pentru ameliorarea sanatatii si mediului in Europa, trebuie favorizate spatiile verzi, locuri de activitate fizica, relaxare, dar si de integrare sociala, care "invioreaza orasele in timpul valurilor de caldura, diminueaza inundatiile, reduc poluarea fonica si sustin biodiversitatea urbana".In plus, parcurile si gradinile s-au dovedit a fi de nepretuit pentru sanatatea mintala si starea de bine in timpul pandemiei COVID-19, subliniaza agentia europeana.Reducerea circulatiei rutiere, scaderea consumului de carne si retragerea subventiilor pentru combustibilii fosili figureaza printre celelalte solutii pe care le propune AEM.