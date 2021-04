Uniunea Europeana da unda verde unei reglementari care permite retragerea rapida a mesajelor de "propaganda terorista" de pe internet

La finalul unei dezbateri in Parlamentul European, textul a fost adoptat in a doua lectura fara vot, in absenta oricarui amendament la compromisul gasit in decembrie cu Consiliul, institutie reprezentand statele membre."Cu acest regulament vom da o lovitura teroristilor", a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, salutand adoptarea acestui text propus de executivul european inca din 2018."Fara manualele online care sa va explice cum se face, este mai dificil sa fabrici bombe. Fara videoclipuri de propaganda este mai dificil sa otravesti mintea tinerilor. Fara difuzarea unor atacuri online, este mai dificil sa ii inspiri pe ceilalti", a enumerat ea."Atacul asupra tinerei politiste la Rambouillet, asasinarea profesorului Samuel Paty la Conflans-Sainte-Honorine au demonstrat recent acest lucru, retelele sociale au un efect de releu si amplificare considerabil pentru apelurile la violenta si propaganda terorista", a subliniat eurodeputata franceza Fabienne Keller (Renew Europe, centristi si liberali).Reglementarile vizeaza difuzarea de texte, imagini, inregistrari sonore si videoclipuri care incita la comiterea sau contributia la "infractiuni teroriste" sau la glorificarea acestor activitati, "inclusiv prin difuzarea de materiale ce prezinta un atac terorist".Printre principalele sale dispozitii, acesta permite "autoritatilor competente" ale unui stat membru sa emita un ordin de retragere unei platforme stabilite intr-o alta tara din UE. Autoritatile imputernicite sa emita aceste ordine si sa impuna sanctiuni vor trebui definite de fiecare stat membru.Furnizorul de servicii este obligat sa elimine sau sa blocheze accesul la continutul ofensator in toate tarile UE, in termen de o ora de la primirea ordinului.Autoritatea competenta a statului in care se afla platforma are dreptul de inspectie, pentru a verifica in termen de 72 de ore daca decizia de retragere este justificata si nu incalca drepturile si libertatile fundamentale.Proceduri de reclamatie sunt prevazute in cazul retragerii sau blocarii incorecte.Sanctiunile aplicabile pot ajunge la amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri mondiala a platformei in cazul nerespectarii persistente a obligatiilor sale.Regulamentul exclude din domeniul sau de aplicare "materialul difuzat in scopuri educative, jurnalistice, artistice sau de cercetare ori in scopul sensibilizarii impotriva activitatilor teroriste".Dar legislatia suscita ingrijorarea aparatorilor libertatilor publice. Peste 60 de organizatii pentru apararea drepturilor omului, asociatii ale jurnalistilor si cercetatorilor, inclusiv Amnesty International, Human Rights Watch, Liberties sau Reporteri fara Frontiere, au indemnat la respingerea acestui text.