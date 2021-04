Scandalul "Sofagate". Grupurile politice din Parlamentul European le cer liderilor UE sa se impace dupa incidentul de protocol de la intalnirea cu Erdogan

Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen si presedintele Consiliului European Charles Michel au fost convocati de presedintii grupurilor pentru a le prezenta rezultatele misiunii la Ankara din 6 aprilie si pentru a da explicatii cu privire la controversa protocolara care a provocat disensiuni intre cei doi inalti oficiali europeni."Presedintele Consiliului si-a reiterat regretele publice si a insistat asupra unitatii UE si a spiritului de echipa", a declarat un participant pentru AFP, sub conditia anonimatului.In ceea ce o priveste pe Ursula von der Leyen, ea a explicat ca a fost vexata de acest incident ca femeie si ca presedinta a Comisiei, a adaugat aceeasi sursa.Liderii grupurilor europarlamentare le-au cerut celor doi presedinti de institutii europene sa le prezinte o propunere de solutie pentru ca un astfel de incident sa nu se mai repete si au insistat ca aceasta solutie sa fie prezentata cu ocazia dezbaterii privind relatiile dintre UE si Turcia din cadrul sesiunii plenare (26 - 29 aprilie)."Ne asteptam ca liderii nostri sa formeze un front comun, in pofida protocolului, atunci cand reprezinta UE in lume", a avertizat germanul Manfred Weber , presedintele Grupului Partidului Popular European ( PPE , dreapta pro-europeana), familia politica din care face parte Ursula von der Leyen."Avem nevoie de o voce pe scena internationala", a adaugat liberalul Dacian Ciolos , presedintele grupului Renew, familia politica de care apartine Charles Michel.Prioritatea acordata presedintelui Consiliului European Charles Michel in timpul intalnirii din 6 aprilie, la Ankara, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a fost perceputa ca un afront de catre Ursula von der Leyen.Presedinta Comisiei Europene a fost nevoita sa se aseze pe o canapea laterala, in timp ce Charles Michel si presedintele Turciei au ocupat singurele doua fotolii disponibile.Presedintii grupurilor politice si-au exprimat temerile cu privire la abordarea unei reluari "treptate, conditionate si reversibile" a cooperarii UE cu Ankara ca raspuns la dorinta de cooperare manifestata de presedintele turc, dupa un an de tensiuni in relatia bilaterala."Pe langa imaginile inacceptabile ale intalnirii din Turcia, avem in continuare nevoie sa stim ce angajamente au fost luate fata de presedintele Erdogan", a mai spus Manfred Weber."Pana cand nu vom vedea schimbari structurale in comportamentul armatei turce in Mediterana de est, nu suntem pregatiti sa facem concesii privind (uniunea) vamala sau vizele in viitorul apropiat", a avertizat el. Controversa privind prioritatea acordata lui Charles Michel in timpul intalnirii celor doi la Ankara, cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a fost perceputa ca un afront de catre Ursula von der Leyen.Sefa Comisiei a fost plasata de protocol pe o canapea, la distanta, in timp ce Charles Michel si Recep Tayyip Erdogan au ocupat singurele doua fotolii disponibile.