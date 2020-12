Cererea adresata Uniunii Europene de rudele victimelor prabusirii unui avion Boeing 737 MAX

Luna trecuta, Administratia Federala pentru Aviatie din Statele Unite a aprobat revenirea in serviciu a acestor aeronave, in urma modificarilor aduse sistemelor care au dus la doua prabusiri, in care si-au pierdut viata in total 346 de oameni, in 2018 si 2019, intr-un interval de numai cinci luni. Accidentele au dus la consemnarea la sol a avioanelor 737 MAX si la evaluarea sigurantei acestora.EASA a anuntat ca ar putea ridica interdictia de zbor a acestor avioane in ianuarie, in urma reactiei publicului si industriei de profil la conditiile impuse pentru revenirea in serviciu a acestora.In cadrul unei scrisori adresate directorului general al EASA si a altor comentarii, rudele si prietenii victimelor prabusirii unui avion 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines au spus ca mai intai ar trebui finalizata o analiza a avionului modificat si raportul referitor la siguranta referitor la prabusire."Ar fi imposibil pentru EASA sa ajunga la concluzia ca avionul 737 MAX este sigur, inainte de finalizarea evaluarii sale proprii", afirma scrisoarea.Un purtator de cuvant al EASA a spus ca agentia nu comenteaza reactiile primite in aceasta etapa a procesului de evaluare.Familiile au pus sub semnul intrebarii si decizia Administratiei Federale pentru Aviatie din SUA de a ridica interdictia de zbor a avioanelor 737 MAX, dupa ce Comisia pentru comert din Senatul SUA a conchis ca agentia si reprezentanti ai Boeing s-au inteles in timpul testarii pentru recertificare a avionului.