Seful diplomatiei europene spune ca "forajul ilegal al Turciei", executat in largul apelor Ciprului, "trebuie sa inceteze"

"Forajul ilegal al Turciei trebuie sa inceteze", a declarat Borrell dupa intalnirea cu ministrul afacerilor externe cipriot Nikos Christodoulides, in care discutiile s-au concentrat pe "consolidarea stabilitatii regionale" si reducerea tensiunilor."Delimitarea zonelor economice exclusive contestate de Turcia trebuie facuta in conformitate cu dreptul international si cu buna credinta, asa cum a propus Cipru", a adaugat seful diplomatiei europene, adaugand ca Uniunea Europeana a salutat aceasta invitatie la discutii lansata Ankarei.Republica Cipru, recunoscuta de comunitatea internationala si membra a UE , isi exercita suveranitatea asupra a doua treimi din sudul insulei. Autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord este recunoscuta doar de Turcia, care a invadat treimea nordica a insulei in 1974, ca reactie la o lovitura de stat ce urmarea sa alipeasca insula de Grecia Negocierile sub egida ONU vizand reunificarea insulei au esuat in 2017 si nu au mai fost reluate, in special ca urmare a diviziunilor profunde generate de descoperirea unor depozite importante de gaze naturale pe fundul apelor din largul Ciprului, revendicate atat de Cipru cat si de Turcia.Ankara sustine ca activitatile sale de foraj petrolier sunt in conformitate cu legislatia internationala si ca aliatul sau turco-cipriot urmeaza sa primeasca o parte din beneficii si sa aiba dreptul de a fora.In ianuarie, Republica Cipru a acuzat Ankara de "piraterie" din cauza forajului repetat in ceea ce considera a fi zona sa economica exclusiva."Turcia a decis sa efectueze al saselea sau foraj ilegal in mai putin de un an, cu incalcarea drepturilor suverane ale Ciprului, destabilizand astfel si mai mult regiunea", a declarat Christodoulides dupa intalnirea cu Borrell."Actiunile Turciei in zonele maritime ale Ciprului nu pot fi considerate acte izolate (...) ele fac parte dintr-un comportament general alarmant", a adaugat el.Inainte de a ajunge in Cipru, Josep Borrell a facut o escala la Atena. Recent, autoritatile elene au comunicat sefului diplomatiei europene ingrijorarile lor cu privire la modul in care Turcia abordeaza disputa privind frontierele maritime.