Spatiul aerian al Uniunii Europene, interzis pentru Belarus. Ce alte sanctiuni au stabilit liderii europeni in urma deturnarii avionului Ryanair

In acest caz, calificat drept o "deturnare" a cursei de duminica intre Grecia si Lituani a a unui avion al operatorului irlandez Ryanair, liderii UE au cerut eliberarea imediata a lui Roman Protasevici, un opozant cunoscut al presedintelui belarus Alexander Lukasenko.Liderii europeni au mai decis sa impuna sanctiuni individuale impotriva oficialilor implicati in operatiune, ei cerand Organizatiei Internationale pentru Aviatie Civila sa inceapa o investigatie legata de aceasta actiune fara precedent, descrisa de catre unii oficiali drept terorism de stat Deciziile luate la summit vor fi puse in aplicare de indata de procedurile legale vor permite acest lucru.Roman Protasevici, in varsta de 26 de ani, fost redactor-sef al influentei publicatii a opozitiei Nexta, a fost arestat duminica dupa-amiaza, dupa aterizarea de urgenta, pe aeroportul din Minsk, a unui avion Ryanair in care se afla, in urma unei false alerte cu bomba. Partenera acestuia, rusoaica Sofia Sapega, a fost arestata la randul ei.