Acord final al statelor UE asupra legislatiei ce stabileste obiectivele de mediu. Bulgaria s-a abtinut la vot

Acordul statelor membre survine dupa ce plenul Parlamentului European a dat joi unda verde angajamentului Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatica pana in anul 2050, adica sa nu emita mai multe gaze cu efect de sera decat poate absorbi, si sa-si reduca emisiile nete de CO2 cu cel putin 55% in anul 2030 fata de 1990. Ministrii celor 27 de state membre au aprobat luni legea ce cuprinde acest angajament, cu exceptia reprezentantului Bulgariei, care s-a abtinut. "Compromisul final nu reflecta suficient pozitia noastra nationala", a declarat un purtator de cuvant al guvernului de la Sofia , fara alte explicatii.Legislatia europeana necesara aplicarii Pactului Verde european nu stabileste obiective precise de reducere a emisiilor pentru fiecare tara in parte, ci doar o tinta globala la nivel comunitar, concesie facuta pentru a obtine consimtamantul statelor cu economii inca intensive in carbon, precum Polonia Ungaria sau Slovacia. In timp ce statele mai bogate vest-europene sunt in general favorabile unor politici de mediu mai dure, ele se lovesc de opozitia tarilor central si est-europene, care atrag atentia ca economiile lor inca nu sunt suficient de competitive pentru a face fata schimbarilor implicate de atingerea obiectivelor de mediu europene si, prin urmare, au nevoie de finantari pentru a putea sustine costurile generate de aceste transformari.Consecinta compromisului legislativ la care s-a ajuns astfel va fi o revizuire a circa 50 de norme legislative europene ce privesc diferite teme, precum comercializarea certificatelor pentru emisiile de CO2, impulsionarea folosirii vehiculelor electrice, fiscalitatea verde sau dezvoltarea tehnologiilor pe baza de hidrogen si a noilor materiale mai sustenabile. Comisia Europeana va prezenta pe 14 iulie un pachet substantial de politici menite sa asigure atingerea tintei diminuarii emisiilor de CO2 in deceniul care se incheie in 2030.Textul legislativ adoptat luni de statele membre prevede si crearea unui organism care sa verifice coerenta intre obiectivele climatice si politicile implementate pentru a le atinge, precum si a unui mecanism de tip bugetar prin care vor fi calculate emisiile totale pe care le va putea produce UE in perioada 2030-2050 conform tintelor stabilite.