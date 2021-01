Statele UE au inceput luni dezbaterea asupra pontentialului certificat de vaccinare pentru calatorie

Solicitarea Greciei

"Vor fi optiuni diferite"

Sincronizarea

Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre ale UE au avut o videoconferinta pentru a discuta despre o mai mare coordonare in distribuirea vaccinurilor, urmand ca subiectul sa fie discutat joi si de liderii din UE, care se vor reuni tot in videoconferinta.Saptamana trecuta, intr-o scrisoare catre Comisia Europeana , premierul grec Kyriakos Mitsotakis a evocat ideea unui certificat de vaccinare in UE pentru a ajuta la restabilirea calatoriilor transfrontaliere care au fost puternic afectate de pandemie.Duminica, ministrul german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, a spus ca persoanele vaccinate ar trebui sa poata sa se intoarca mai repede in restaurante si cinematografe, desi alti ministri au criticat aceasta pozitie.Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, a spus ca este important sa se evidentieze ca vaccinarea este voluntara si ca unele persoane nu pot sau nu vor sa se vaccineze.Dupa discutia de luni, Sefcovic a declarat intr-o conferinta ca drepturile acestor persoane nu ar trebui limitate. Cu toate acestea, vaccinarea ar putea deveni o conditie pentru a calatori, asa cum sunt actualele cerinte din multe tari privind prezentarea unui test negativ pentru COVID-19."Vor fi optiuni diferite privind gestionarea calatoriilor. Ar putea fi adaugata si posibilitatea unui certificat de vaccinare electronic", a afirmat el.Michael Roth, reprezentantul Germaniei la videoconferinta de luni, a declarat ca este vital sa se stabileasca daca persoanele vaccinate pot transmite sau nu in continuare virusul.Executivul european lucreaza la asigurarea colectarii electronice a datelor legate de vaccinare intr-un formular comun.Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor va incepe din aceasta saptamana sa colecteze date despre vaccinurile livrate si vaccinarile din fiecare tara.Sefcovic a spus ca statele din UE trebuie sa fie sincronizate cat de mult posibil pentru a ajuta la mentinerea pietei unice deschise, permitand libertatea de miscare a persoanelor, si implicit a lucratorilor.Multe state din UE spun ca primesc mai putine doze de vaccin impotriva COVID-19 decat se asteptau si se plang de incertitudinea privind viitoarele livrari, au declarat pentru Reuters oficiali ai UE.