Tarile UE ar putea actiona in justitie AstraZeneca pentru incalcarea contractului de livrare

Ursula von der Leyen : Producatorii de vaccinuri trebuie sa isi respecte promisiunile

Romania, fruntasa la vaccinare in Uniunea Europeana

Ministrul leton a declarat la un post de radio local ca in cazul actionarii in justitie a AstraZeneca aceasta va fi o 'actiune coordonata', potrivit portalului informativ baltic Delfi.Fiecare stat membru al UE are un contract de furnizare separat cu compania farmaceutica anglo-suedeza.AstraZeneca, care si-a dezvoltat vaccinul impreuna cu Universitatea Oxford, a anuntat vineri Uniunea Europeana ca nu-si poate indeplini obiectivele de aprovizionare convenite pana la sfarsitul lunii martie.Companiile care produc vaccinurile impotriva COVID-19, beneficiare ale unor investitii masive din partea Uniunii Europene, "trebuie acum sa isi respecte promisiunile si sa isi onoreze obligatiile", a avertizat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa anunturile privind intarzierile cu livrarile in UE, relateaza AFP si EFE.Uniunea Europeana "a investit miliarde pentru a dezvolta primele vaccinuri si pentru a crea un adevarat bun comun mondial. Acum, companiile trebuie sa isi respecte promisiunile", a afirmat ea intr-o interventie prin videoconferinta la Forumul Economic Mondial de la Davos, care in acest an se desfasoara in format virtual din cauza pandemiei.Afirmatiile sale survin in contextul in care UE critica tot mai dur intarzierile la livrari anuntate mai intai de grupul Pfizer-BioNTech, apoi de AstraZeneca.Ursula von der Leyen a reamintit de asemenea marti ca Bruxellesul va crea un mecanism de transparenta privind exporturile de vaccinuri.Acest mecanism va insemna ca producatorii de vaccinuri din UE vor trebui sa notifice in avans atunci cand vor sa exporte vaccinuri catre tari terte, cu exceptia livrarilor din motive umanitare, conform unui anunt de luni al CE.Desi Comisia Europeana si-a stabilit ca obiectiv vaccinarea a 70% dintre adultii din Uniunea Europeana impotriva Covid-19 pana la vara, situatia actuala arata ca acesta este departe de a fi atins in contextul actualei viteze de vaccinare, arata Digi 24, care citeaza Politico.Potrivit sursei citate, da ca vaccinarea impotriva Covid-19 continua in acelasi ritm de pana acum, populatia blocului european va fi vaccinata doar in proportie de 15% pana la sfarsitul lunii septembrie. Pe baza mediei din saptamana care a trecut, Uniunea Europeana in ansamblul sau ar trebui sa isi intensifice efortul de vaccinare de 5 ori pentru a isi putea atinge tinta.Potrivit Politico, cea mai eficienta campanie de vaccinare din Uniunea Europeana se desfasoara in Malta, care ar putea sa atinga obiectivul Comisiei daca isi dubleaza numarul de doze administrate zilnic.Sursa citata mai arata ca Romania este fruntasa la vaccinari in UE, fiind pe locul 2, dupa Malta. Chiar si asa, conform calculelor celor de la Politico, Romania ar urma sa atinga obiectivul de 70% abia in decembrie 2022, daca mentine acest ritm, iar pentru a ajunge la data limita, ar trebui sa creasca rata vaccinarilor zilnice de trei ori. Mentinand ritmul actual, insa, in 22 septembrie Romania ar urma sa vaccineze doar 26% din populatia adulta.CITESTE SI: