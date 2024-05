Tragedia din Mediterana dezvaluie ipocrizia Europei

Tragedia sutelor de imigranti inecati in Marea Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa in cautarea unei vieti mai bune a pus presiune de politicienii europeni sa gaseasca o cale de a evita viitoare asemenea catastrofe.

Insa situatia dureaza de multi ani si intre timp politicienii au luat decizii ce au influentat direct soarta acestor imigranti. Orice "pivotare" are loc acum pe acest subiect este o dovada a ipocriziei, mai ales ca "masurile" ce vor fi luate in acest sens perpetueaza problema.

Premierul britanic, David Cameron, a contribuit masiv, in urma cu sapte luni, la fortarea Italiei sa renunte la operatiunea Mare Nostrum, de cautare si salvare din Mediterana, pe motiv ca aceasta este un factor de siguranta care atrage mii de oameni care vor sa vina dinspre Libia in Italia, aminteste intr-un editorial Financial Times.

Cameron este acum intr-o pozitie jenanta, pe finalul campaniei electorale in tara si cu peste 1.000 de morti in Mediterana intr-o saptamana. Opozantii sai l-au acuzat ca "lasa oamenii sa moara" in mare, asa ca, inainte de un summit de urgenta de la Bruxelles pe aceasta tema, Cameron a facut o pirueta logica, spunand ca Marea Britanie "va trebui sa faca mai mult" pentru imigrantii care vin dinspre mare.

"Va fi nevoie de mai multe operatiuni de cautare si salvare si sunt convins ca putem avea o contributie la asta", a spus premierul britanic.

Ca si Cameron, liderii altor tari europene se lupta sa gaseasca un raspuns la criza umanitara de la granita sudica a blocului comunitar, dar in acelasi timp sa asculte si vointa electoratului, dornic sa fie limitata imigratia.

Dupa ce a fost eliminata operatiunea Mare Nostrum, aceasta a fost inlocuita cu operatiunea UE Triton, mai mica si fara atributii de cautare si salvare. Statisticile demonstreaza ca, dupa eliminarea Mare Nostrum, imigratia pe Mediterana s-a amplificat.

Imigratia ramane o problema mai intai de toate politica pentru europeni. Una dintre cele mai mari dificultati in fata unei solutii europene este discrepanta majora in numarul de azilanti care ii revin fiecarei tari membre.

Spre exemplu, Franta se opune unei propuneri germane de a distribui mai echitabil 5.000 de refugiati in Europa. Chiar si daca numai cativa dintre acestia ajung in Franta, spun diplomatii, partidul de extrema dreapta, populist, Frontul National, va folosi prilejul pentru a lovi in guvernare si a marca puncte politice.

In 2014, Germania a primit 202.645 de cereri de azil, comparativ cu doar 8.020 in Polonia invecinata, 81.180 in Suedia si 3.620 in Finlanda. Berlinul este deranjat ca celelalte state membre ale Uniunii nu pun urmarul la problema azilantilor.

Toate aceste motive, precum si altele, vor face ca summit-ul extraordinar convocat de urgenta joi de catre Donald Tusk, liderul Consiliului European, ca raspuns la criza imigrantilor care vin pe mare dinspre Africa de Nord, sa nu vina cu o solutie concreta si satisfacatoare.

Potrivit unui document obtinut de The Guardian, liderii europeni vor conveni ca majoritatea celor care doresc sa se stabileasca aici, supravietuiesc calatoriei pe mare si ajung in Italia, adica cel putin 150.000 (cati au ajuns anul trecut pe malurile Europei,) vor fi repatriati. Programul de repatriere rapida va fi coordonat de agentia europeana Frontex.

Proiectul de document final al summit-ului de joi va dezvalui ca sperantele ca europenii vor lansa o ampla operatiune de cautare si salvare pe Mediterana sunt nefondate. Va fi dublat bugetul Triton, fara insa ca operatiunea sa capete mandat de cautare si salvare.

Liderii UE vor conveni inceperea de pregatiri imediate pentru "eforturi sistematice de a identifica, captura si distruge vase inainte de a fi folosite de traficanti".

Cu toate ca recenta tragedie din Mediterana, cand au murit 800 de oameni, a adus imigratia in topul agendei europene, nu a facilitat nicio solutie pe termen lung din partea politicienilor europeni.