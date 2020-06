UE cauta noi surse de venit si ia in calcul o taxa care ar afecta 70.000 de companii din Europa

Ziare.

Intr-un interviu acordat Financial Times, Johannes Hahn a spus ca nu exista alte alternative decat a da Comisiei Europene noi surse de venituri directe (sau propriile resurse), prin care sa-si asigure serviciul datoriilor, ce urmeaza a fi asumate conform planului de 750 de miliarde de euro dezvaluit saptamana trecuta . Printre aceste surse de venituri ar putea sa fie inclusa si o taxa anuala care va afecta 70.000 de companii din Europa, cu o cifra de afaceri globala de peste 750 de milioane de euro."Ceea ce tintim este ca, cel mai tarziu la finele lui 2027, sa avem un flux stabil de noi resurse proprii la bugetul nostru", a spus Johannes Hahn. Acesta a explicat ca alternativa ar fi contributii mai mari la bugetul comunitar din partea statelor membre, ceea ce ar fi inacceptabil din punct de vedere politic. "Un buget mai mic nu va fi acceptat de marea majoritate a statelor membre. Iar cand vine vorba de noi contributii, nu vad sa existe interes in nicio tara" a spus comisarul european.Taxa care va fi perceputa de la marile companii, un proiect care deocamdata este intr-un stadiu incipient in interiorul Comisiei, ar urma sa ia forma unei sume forfetare ce va fi platita anual pentru utilizarea pietei unice. Amploarea acestei "taxe de acces" va depinde de marimea companiei, a precizat Johannes Hahn, adaugand ca marile companii ar putea fi impartite in doua sau trei categorii.Aceasta taxa face parte dintr-un pachet de optiuni de majorare a veniturilor, care include o taxa pe carbon, venituri din extinderea schemei de tranzactionare a emisiilor de poluare si o taxa pe companiile digitale. Johannes Hahn a subliniat faptul ca noile propuneri "nu vizeaza contribuabilii individuali, dar pe de alta parte se potrivesc perfect cu prioritatile noastre politice", precum combaterea schimbarilor climatice.Orice taxa comuna la nivelul UE are nevoie de aprobarea guvernelor tuturor celor 27 de state membre si a Parlamentului European.Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca ar vrea ca statele membre UE sa sprijine un pachet de initiative de revenire economica in valoare de 2.400 miliarde de euro.Propunerea executivului comunitar vizand un instrument de revenire in valoare de 750 miliarde euro, combinat cu "buget UE pe termen lung revizuit in valoare de 1.100 miliarde euro", este o "necesitate urgenta si exceptionala pentru o criza urgenta si exceptionala", a apreciat Ursula von der Leyen.Presedintele Comisiei Europene a precizat ca noile initiative se vor alatura unui pachet convenit deja in valoare de 540 miliarde de euro. "In total, aceasta va duce efortul nostru de revenire la 2.400 miliarde de euro", a subliniat Ursula von der Leyen.