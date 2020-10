Uniunea Europeana cumpara Remdesivir de peste un miliard de euro. Medicamentul ar fi suficient pentru sase luni

Acordul a avut loc pe fondul deficitului de Redemsivir din statele UE , care ar fi putut grabi decizia inainte de publicarea rezultatelor definitive cu privire la eficacitatea Remdesivir si posibila sa toxicitate.UE a semnat saptamana trecuta un contract cu compania americana care va permite celor 27 de state membre si unor 10 tari partenere, inclusiv Marii Britanii, pentru o comanda de pana la 500.000 de serii de tratament cu Remdesivir, in urmatoarele sase luni.Pretul convenit si nedivulgat anterior pentru fiecare serie de tratament este de 2.070 euro (2.440 dolari), suma totala fiind de 1,35 miliarde de euro, potrivit unei persoane apropiate situatiei.In pofida marimii contractului, pretul pe tratament este in concordanta cu cel platit de tarile UE intr-un acord de aprovizionare mult mai mic convenit in iulie, pentru tratarea a aproximativ 30.000 de pacienti, cu o serie de tratament de sase doze.In cadrul noului acord, guvernele europene incluse de contract vor plati catre Gilead numai atunci cand vor cumpara doze.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a negociat contractul cu Gilead, a refuzat sa spuna daca au fost plasate deja comenzi.Acordul a avut loc chiar inainte de anuntarea rezultatelor studiului clinic de solidaritate efectuat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, cel mai amplu studiu clinic efectuat realizat pana in orezent pentru un tratament destinat Covid-19."UE ar trebui sa evalueze rezultatele acestui nou studiu al OMS pentru a evalua daca merita sa plateasca peste 2.000 de euro pe pacient", a declarat Andrew Hill, un cercetator senior in cadrul Departamentului de farmacologie al Universitatii din Liverpool.Gilead nu a comentat imediat daca preturile pentru dozele de remdesivir pe care le vinde tarilor mai bogate s-ar putea schimba dupa rezultatele studiului OMS.Studiul clinic de solidaritate al OMS a analizat patru tratamente posibile pentru COVID-19: remdesivir, hidroxiclorochina, lopinavir/ritonavir si lopanivir/ritonavir combinate cu interferon.In iulie, OMS a intrerupt studiile clinice pentru hidroxiclorochina si o combinatie intre medicamentele pentru HIV lopinavir/ritonavir, dupa ce aceasta nu au reusit sa reduca mortalitatea la pacientii spitalizati.Remdesivir a primit o autorizatie conditionata de introducere pe piata in UE pentru a trata pacientii cu COVID-19 care au nevoie de oxigen. Medicamentul nu a demonstrat pana acum niciun efect asupra cazurilor mai usoare si asupra pacientilor in stare critica, care au nevoie de asistenta mecanica pentru a respira, a aratat agentia UE pentru medicamente.Agentia investigheaza efectele adverse potentiale ale remdesivirului asupra rinichilor.