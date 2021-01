UE ii propune lui Joe Biden un nou pact transatlantic. Von der Leyen: Avem un nou prieten la Casa Alba dupa patru ani lungi

Europa "are un nou prieten la Casa Alba dupa patru ani lungi" ai presedintiei Trump, a afirmat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , in fata Parlamentului European, cu cateva ore inaintea investirii lui Joe Biden in functia de presedinte al SUA."Aceasta zi aduce vesti bune: SUA revin si Europa este pregatita de reinnoire cu un vechi partener de incredere pentru a da o noua viata pretioasei noastre aliante", a adaugat ea.La randul sau, presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat ca relatia transatlantica, ce a suferit mult in ultimii patru ani, poate fi acum revitalizata."In prima zi a mandatului sau, ii adresez o propunere solemna noului presedinte. Haideti sa construim un nou pact fondator pentru o Europa mai puternica, pentru o America mai puternica si pentru o lume mai buna.Aceasta noua agenda pentru Europa si pentru SUA pe care dorim sa o prezentam este o agenda ambitioasa si, iata de ce, in aceasta prima zi a mandatului sau, doresc sa-l invit pe presedintele Biden in Europa pentru a participa la o reuniune extraordinara a Consiliului European la Bruxelles , reuniune care s-ar putea desfasura in paralel cu un summit al NATO", a continuat inaltul demnitar european.Charles Michel a discutat marti seara cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, despre posibilitatea organizarii unei reuniuni europene in acelasi timp cu summitul NATO la care va participa Joe Biden. Datele urmeaza sa fie stabilite si depind de evolutia pandemiei de COVID-19.Potrivit lui Michel, Uniunea Europeana si SUA ar trebui sa se concentreze pe cinci prioritati - impulsionarea cooperarii multilaterale, combaterea COVID-19, schimbarile climatice, redresarea economica cu o transformare digitala si combinarea fortelor in eforturile pentru securitate si pace.