Bruxellesul a informat vineri ca renunta sa includa Irlanda de Nord in mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anuntat mai devreme in cursul zilei, dupa vehemente critici britanice reprosandu-i ca este pe cale de a compromite acordurile incheiate in cadrul Brexitului privind insula Irlanda, transmite AFP.

"In cadrul finalizarii acestei masuri, Comisia se va asigura ca protocolul Irlanda/Irlanda de Nord nu este afectat", a scris executivul european intr-un comunicat.

Contrar intentiei sale initiale, Comisia "nu declanseaza clauza de salvgardare", ceea ce i-ar fi permis sa deroge in mod exceptional de la acest protocol pentru vaccinuri.

