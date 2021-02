Uniunea Europeana a depasit pragul de o jumatate de milion de morti din cauza COVID-19

Pragul simbolic de o jumatate de milion de morti a fost depasit marti seara in UE. Miercuri, la ora 12.00 GMT (14.00, ora Romaniei), UE inregistra 501.531 de morti din cauza covid-19 si 20.548.666 de contaminari cu noul coronavirus.In UE se afla unele dintre cele mai afectate tari de pandemie, insa de cateva zile exista o tendidnta de imbunatatire a situatiei. In saptamana 3-9 februarie s-a inregistrat zilnic o medie de 103.250 de contaminari in cele 27 de state membre ale Uniunii - cu 16% mai putine decat in precedentele sapte zile.Numarul mortilor se ridica, insa, la o medie zilnica de 3.137, cu 7% mai putine decat in saptamana dinainte. Intre tarile cele mai afectate de pandemie, Spania inregistreaza cea mai puternica scadere a mediei contaminarilor zilnice in ultimele sapte zile - 21.945, o scadere de 31%.Acest indicator este de 9.120 in Germania (-20%), 19.348 in Franta (-7%) si 2.795 in Suedia (-4%). In Italia , situatia ramanea stabila, cu 12.012 de cazuri pe zi in medie.In ceea ce priveste decesele, Suedia a inregistrat o scadere puternica, cu o medie de 53 de decese pe zi, cu 34% mai putine decat in saptamana precedenta. In Germania, acest indicator este de 596 (-16%), in Italia 380 (-9%), iar in France 416 (-7%).In schimb, el a crescut usor in Spania, la 465 (+8%). In afara UE, numarul mediu al contaminarilor zilnice din aceasta saptamania a scazut cu 27%, la 17.075. De asemenea, numarul mediu al deceselor a scazut, in aceeasi perioada, cu 26%, la 834.Miercuri, la ora 12.00 GMT (14.00, ora Romaniei), Regatul Unit - a cincea cea mai afectata tara din lume ca numar absolut de morti - inregistra in total 113.850 de morti din cauza covid-19 si 3.972.148 de contaminari.Franta inregistra 80.147 de morti si 3.360.235 de contaminari, Spania 63.061 de morti si 3.005.487 de contaminari, Italia 92.002 de morti si 2.655.319 de cazuri, Germania 62.969 de morti si 2.299.996 de cazuri, iar Suedia 12.188 de contaminari si 596.174 de morti din cauza covid-19.La o scara mai larga a Europei - o regiune cu 52 de tari si teritorii -, miercuri se inregistrau 34.902.124 de contaminari cu noul coronavirus.Cu un total de 785.106 de morti din cauza covid-19, regiunea europeana inregistreaza cel mai sangeros bilant din lume si se claseaza inaintea Americii Latine si Caraibilor (624.952) si regiunii Statele Unite/Canada (489.091).In saptamana 3-9 februarie, o medie zilnica de 157.255 de contaminari cu noul coronavirus s-a inregistrat in regiunea europeana, in scadere cu 15% fata de saptamana precedenta.Numarul deceselor a scazut, la randul sau, la o medie zilnica de 4.832 (-11%).