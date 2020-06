Uniunea Europeana cere combaterea fake news-urilor care leaga tehnologia 5G si coronavirusul

Ziare.

Conform grupurilor de lobby europene ETNO si GSMA, zvonurile false au dus la peste 140 de atacuri asupra stalpilor de telefonie mobila din 10 tari europene si la atacuri asupra personalului de intretinere.In Marea Britanie au avut loc 87 de atacuri, in Olanda 30, dar au fost raportate cazuri si in Franta, Belgia, Italia si Germania.Conform unui document al Uniunii Europene, tarile membre si-au exprimat ingrijorarea intr-o videoconferinta pe teme digitale, care a avut loc vineri.Consiliul ministrilor Uniunii Europene "a subliniat importanta combaterii dezinformarii cu privire la retelele 5G, in special a zvonurilor care pretind ca aceste retele sunt periculoase pentru sanatate sau ca au vreo legatura cu COVID-19", se arata in document.Organizatia Mondiala a Sanatatii a demontat aceste zvonuri, spunand ca virusii nu pot fi transportati de undele radio sau pe retelele mobile si ca au fost raportate cazuri de COVID-19 si in tari care nu au retele 5G. Comisia Europeana, executivul Uniunii Europene, a respins si ea aceste zvonuri.Uniunea Europeana spera ca tehnologia 5G sa ajute la revenirea dupa pandemie si sa concureze mai eficient Statele Unite si China.