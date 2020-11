Uniunea Europeana consolideaza controlul asupra exporturilor de tehnologii de uz civil si militar

Noile reguli, ce reformeaza regimul actual aflat in vigoare din 2009, vizeaza exporturile catre tari terte de bunuri si tehnologii cu "dubla utilizare", care de exemplu pot servi in industrie, dar pot fi de asemenea folosite si in materie de aparare, informatii si mentinerea ordinii.Mai concret, in aceasta categorie sunt incluse computere de inalta performanta, drone, anumite produse chimice, echipamente nucleare, tehnologii de telecomunicatii."Noile reguli permit un echilibru corect intre consolidarea competitivitatii UE , protejarea intereselor noastre in materie de a securitate si promovarea drepturilor omului", a afirmat ministrul german al economiei Peter Altmaier, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE.Acordul prevede in special noi criterii pentru a acorda sau a refuza licente de export pentru anumite produse si inaspreste obligatiile statelor membre cu privire la rapoartele publice asupra controlului privind exporturile in scopul cresterii transparentei sectorului supravegherii cibernetice, potrivit Parlamentului European."Este un jalon pus de Uniunea Europeana , din moment ce regulile exportului de tehnologii de supraveghere au fost adoptate pentru prima data. Noi spunem clar ca interesele economice nu trebuie sa primeze asupra drepturilor omului", a subliniat eurodeputatul social-democrat german Bernd Lange, seful echipei de negociere a PE in acest dosar.Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene Valdis Dombrovskis, responsabil pentru o economie in serviciul cetatenilor si comert, a salutat acest acord, care "poate avea un impact considerabil si poate reprezenta un risc pentru securitatea nationala si internationala, in timp ce tehnologiile cibernetice pot conduce la incalcari ale drepturilor omului".Pentru a intra in vigoare, noul regulament trebuie sa fie adoptat oficial de Parlamentul European si Consiliu.