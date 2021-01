Uniunea Europeana deplange refuzul ''inamical'' al Marii Britanii de a-i recunoaste ambasadorul la Londra

Subiectul a fost discutat in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe ai UE la Bruxelles si "a prevalat unitatea in a considera ca acest gest nu se afla printre cele mai amicale", a comentat Borrell. Este primul semnal adresat de Regatul Unit dupa plecarea sa din UE si un semn de destul rau augur pentru ceea ce va urma", avertizat reprezentantul spaniol."Avem 143 de reprezentante ale UE in intreaga lume si toate au statutul diplomatic in conformitate cu Conventia de la Viena care permite reciprocitate. Aceasta este regula", a afirmat seful diplomatiei UE. Regatul Unit ar fi singura tara din lume care nu ar accepta sa recunoasca reprezentantei UE statutul diplomatic la care are dreptul", a subliniat el, adaugand ca are "mari sperante sa rezolve acest diferend de maniera satisfacatoare pentru ambele parti".Regatul Unit a anuntat la randul sau nominalizarea lui Lindsay Croisdale-Appleby ca reprezentant al tarii pe langa UE.Sunt in curs negocieri pentru a stabili daca ambasadorul UE la Londra, Joao Vale de Almeida, si echipa sa trebuie sa beneficieze de o imunitate diplomatica completa in virtutea Conventiei de la Viena, la fel ca diplomatii unui stat suveran, asa cum sustine Bruxellesul, sau de imunitatea conferita organizatiilor internationale, pozitie privilegiata de Londra.Regatul Unit a iesit din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie 2020 si, la finalul unei perioade de tranzitie de 11 luni, a iesit de sub incidenta tuturor regulilor europene parasind piata unica si uniunea vamala pe 31 decembrie.