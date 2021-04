Uniunea Europeana, asteptata sa prezinte conditiile in care transporturile, industria si cladirile vor fi clasificate ca investitii durabile

"Taxonomia finantarii durabile" a UE este o lista lunga de activitati economice si normele pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate ca investitii durabile in UE incepand cu anul viitor.Regulamentul de referinta isi propune sa faca activitatile ecologice mai vizibile si mai atractive pentru investitori si sa se asigure ca o eticheta de investitii durabile este acordata numai activitatilor economice care respecta obiectivele UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.Un proiect de reguli, vazut de Reuters si care urmeaza sa fie publicat pe 21 aprilie, omite gazele naturale. Tarile UE sunt divizate , daca centralele electrice pe baza de gaz ar trebui considerate ecologice, iar Comisia intentioneaza sa abordeze combustibilul, impreuna cu energia nucleara, intr-o propunere separata in cursul acestui an.Proiectul de reguli include definitii detaliate a ceea ce va reprezenta o investitie durabila in alte sectoare, inclusiv transporturile, generarea de energie din surse precum eoliene si hidroenergetice, renovarea cladirilor si fabricarea cimentului, otelului si bateriilor.De exemplu, fabricile de ciment trebuie sa aiba emisii sub 0,72 tone de CO2 echivalent pe tona de clincher gri produs. Intre timp, productia de vehicule poate fi etichetata ca o investitie durabila pana la sfarsitul anului 2025 daca vehiculele emit mai putin de 50g de CO2 pe km. Dupa aceasta data, numai fabricarea autoturismelor cu emisii zero va fi considerata verde.Comisia a refuzat sa comenteze proiectul de document, care poate fi modificat inainte de publicare.Prin eliminarea gazelor si energiei nucleare, Comisia isi propune sa obtina aprobarea tarilor UE pentru reguli.Si sectoarele silviculturii si bioenergiei s-au dovedit, de asemenea, controversate, noua dintre consilierii experti ai Comisiei amenintand ca vor demisiona din cauza propunerilor sale pentru aceste sectoare si gazele naturale, despre care au spus ca vor discredita politicile climatice europene.Pentru a castiga o eticheta durabila, o activitate trebuie sa aduca o contributie substantiala la unul dintre cele sase obiective de mediu si sa nu impiedice celelalte cinci. Proiectul de reguli acopera doua dintre aceste sase obiective - combaterea schimbarilor climatice si adaptarea la impactul acestora.