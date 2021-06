Uniunea Europeana pregateste sanctiuni pentru Minsk. Operatorul aerian national din Belarus, in vizor

Inghetarea de active si interdictiile de calatorie fac parte dintr-un pachet de sanctiuni noi ale UE impotriva regimului presedintelui Alexandr Lukalenko, care a obligat o cursa a Ryanair intre Grecia si Lituania sa aterizeze la Minsk pe 23 mai, pentru arestarea jurnajistului disident si a prietenei acestuia.Guvernele UE, care au descris incidentul ca fiind piraterie de stat, au afirmat ca vor sa tinteasca sectoarele care au un rol major in economia belarusa. Sactiunile ar putea include interzicerea vanzarii de obligatiuni si sectorul petrolului si al potasei, care realizeaza exporturi mari.Inainte de a impune sanctiuni economice, blocul european este asteptat sa aprobe pe 21 iunie, la o intalnire a ministrilor de Externe, o lista mai mica de sanctiuni, impotriva unor persoane si a doua entitati, ca reactie mai mica, intermediara, au spus diplomatii."Toate statele UE sunt de acord cu aceasta abordare", a spus un diplomat.Un al doilea diplomat a declarat ca aceste sanctiuni vor fi "un semnal clar pentru Lukasenko ca actiunile lui sunt periculoase si inacceptabile".In timp ce sanctiunile sunt inca in discutie, ambasatorii UE ar putea preaproba, cel mai devreme vineri, interzicerea survolurilor si aterizarilor pe teritoriul UE de catre companiile aeriene belaruse, permitand ministrilor UE sa le aprobe oficial mai tarziu in aceasta luna. Marea Britanie , care nu mai face parte din UE, a suspendat permisele de zbor pentru operatorul national belarus, Belavia.UE este asteptata sa faca acelasi lucru, potrivit diplomatilor.Este asteptat ca persoanele sanctionate sa includa oficiali de rang inalt ai Ministerului Apararii si Transporturilor din Belarus, militari din fortele aeriene, un oficial de top al aeroportului din Minsk si un inalt oficial al aviatiei civile, au spus diplomatii. De asemenea, o alta intreprindere de stat din sectorul aviatiei trebuie sa fie inclusa pe lista neagra si interzisa afacerile cu UE.Mai multe detalii nu au fost disponibile imediat. UE nu comenteaza public cu privire la pregatirile in curs pentru sanctiuni.Lukasenko a declarat saptamana trecuta ca jurnalistul scos din avion, Roman Protasevici, planifica o revolta si a acuzat Occidentul ca a purtat un razboi hibrid impotriva sa.De cand a reprimat protestele pro-democratie anul trecut, Lukasenko a rezistat unor trei runde anterioare de sanctiuni ale UE si unor masuri comparabile ale SUA - in principal liste negre care interzic oficialilor sa calatoreasca sau sa faca afaceri in Europa si Statele Unite.Ministrii de Externe ai UE au declarat saptamana trecuta ca noile sanctiuni ar include o a patra runda de interdictii de calatorie si inghetarea activelor legate de alegerile prezidentiale disputate din Belarus in august trecut.Cele aproximativ o duzina de nume sunt separate de listele precedente de sanctiuni si au o legatura directa cu incidentul Ryanair.