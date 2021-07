Uniunea Europeana cedeaza la presiunile SUA si amana introducerea unei taxe pentru corporatii

Irlanda, Ungaria si Estonia se opun planului UE

Cele mai mari 20 de economii din lume (G20) au aprobat sambata un plan pentru o reforma globala a impozitului pe profit, care ar introduce un nivel minim de impozitare si ar schimba modul in care companiile mari precum Amazon si Google sunt impozitate, bazat partial pe locul unde isi vand produsele si serviciile mai degraba decat pe locul unde sunt inregistrate.Reforma, daca ar fi finalizata in octombrie, ar avea nevoie de aprobarea parlamentara in cele peste 130 de tari care o sustin, inclusiv in Congresul SUA, unde s-ar putea confrunta cu opozitia republicanilor. Toate statele membre UE trebuie, de asemenea, sa aprobe reformele fiscale - inclusiv acordul global prevazut.In incercarea de a elimina un posibil obstacol in calea acordului global, UE a cedat presiunii SUA si a anuntat luni ca va amana propriul plan pentru o taxa separata asupra vanzarilor online, despre care administratia SUA se temea ca ar fi putut duce la mai multe critici in Congresul SUA."Am decis sa ne suspendam activitatea privind noua noastra taxa digitala", a declarat luni purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Daniel Ferrie, la o conferinta de presa la Bruxelles , mentionand ca blocul va reevalua situatia in toamna.Propunerea fiscala fusese planificata pentru mai tarziu in iulie. Anuntul a coincis cu vizita secretarului Trezoreriei SUA, Janet Yellen, la Bruxelles si a urmat presiunilor repetate din partea acesteia in timpul unui summit G20 in timpul weekendului si inainte de acest eveniment.Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a declarat jurnalistilor ca amanarea planului UE va facilita concentrarea asupra realizarii "ultimei etape" a acordului global.Cu toate acestea, raman unele obstacole impotriva acordului global, inclusiv trei tari ale UE - Irlanda, Ungaria si Estonia.Irlanda a spus ca nu poate sprijini pragul de 15% pentru impozitul global, care este menit sa opreasca multinationalele sa caute cel mai mica nivek de impozitare, dar ar obliga Dublinul sa-si majoreze impozitul de 12,5%, care a contribuit la tragerea mai multor companii sa isi stabileasca sediul central european in aceasta tara.Yellen si-a reiterat luni apelul catre toate cele 27 de tari ale UE de a se alatura acordului global.Trebuie sa punem capat practicii corporatiilor de transfer al veniturile catre jurisdictii cu impozite reduse si trucurilor contabile care le permit sa evite plata unui impoziti echitabil", a spus ea intr-un comunicat.Insa ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, nu pare sa isi fi schimbat criticile sale fata de reforma. Dupa o intalnire cu Yellen, purtatorul de cuvant al acestuia a spus ca ministrul i-a repetat sprijinul Irlandei pentru schimbarea modului in care sunt impozitate multinationalele, dar si opozitia sa fata de impozitul minim de 15%. Donohoe a spus, totusi, ca Irlanda a fost angajata in acest proces si ca este pregatita sa se colaboreze in urmatoarele saptamani cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care coordoneaza discutiile privind reforma globala.