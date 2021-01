VIDEO UE isi suplimenteaza ajutorul umanitar pentru migrantii aflati in situatie "inacceptabila" in Bosnia

Aceste fonduri suplimentare, destinate "ajutorarii refugiatilor si migrantilor vulnerabili confruntati cu un dezastru umanitar in Bosnia", se adauga celor 4,5 milioane de euro deja alocate de Bruxelles in aprilie 2020, a precizat Comisia Europeana intr-un comunicat.Dupa ce un incendiu le-a devastat la 23 decembrie tabara din apropierea orasului Bihac (nord-vest), 1.000 de migranti sunt fara adapost, la frontierele UE , pe o vreme rece si ploioasa."Situatia este inacceptabila. O gazduire adaptata iernii este indispensabila pentru conditii de viata umane, care trebuie garantate in orice moment", a subliniat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, citat in comunicatul Comisiei.Potrivit lui Borrell, "autoritatile locale trebuie sa-si puna la dispozitie structurile existente disponibile si sa furnizeze o solutie temporara (de gazduire) in asteptarea ca tabara Lipa sa fie reconstruita ca infrastructura permanenta".Comisia Europeana, care finanteaza functionarea mai multor centre de primire pentru migranti in Bosnia, si Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM) reclama redeschiderea unui centru la Bihac, care ar putea primi 2.000 de persoane, dar autoritatile locale si cantonale se opun.Chiar daca ajutorul umanitar al UE "va ajuta sa le furnizeze persoanelor in nevoie un acces la articole de prima necesitate", "exista totusi o nevoie urgenta de solutii pe termen lung. Facem apel la autoritati sa nu lase oamenii in frig in mijlocul unei pandemii", a adaugat Borrell.Centrul Lipa, deschis in aprilie in localitatea cu acelasi nume, a fost abandonat la 23 decembrie de echipele OIM, care il gestionau, pentru ca nu erau intrunite conditiile de gazduire a rezidentilor pe timp de iarna.Centrul Lipa nu era racordat la electricitate si nici la apa curenta. El a fost incendiat la scurt timp dupa aceea, cel mai probabil, conform politiei, chiar de migranti pentru a protesta impotriva retragerii OIM.