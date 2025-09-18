Europa între Putin și Trump. Lecție de echilibru de la un fost ambasador american în România

Fostul ambasador al SUA în România și pe lângă Uniunea Europeană, Mark Gitenstein, avertizează că Bruxellesul trebuie să adopte o dublă strategie: să rămână ferm în fața Rusiei, dar să continue dialogul cu Washingtonul – chiar și cu o administrație Trump revenită la o politică externă mai imprevizibilă.

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, diplomatul american cu experiență în relațiile transatlantice a pledat pentru o abordare pragmatică, în care UE să își afirme interesele, dar fără a rupe canalele de comunicare cu un aliat-cheie.

O alianță pusă la încercare

La nouă luni după revenirea la Casa Albă a unei administrații marcate de priorități mai „tranzacționale”, multe capitale europene privesc cu rezervă spre Washington. Dar pentru Gitenstein, soluția nu este confruntarea, ci adaptarea.

„Europa trebuie să continue angajamentul diplomatic cu administrația Trump, mai ales în dosare sensibile precum Ucraina, Rusia și regimul sancțiunilor”, a spus el.

Sancțiunile rămân o piesă centrală în arsenalul de politică externă al Occidentului, dar aplicarea lor unitară devine din ce în ce mai dificilă. Gitenstein a subliniat că SUA ar putea folosi relațiile personale ale președintelui cu lideri din țări-cheie precum Ungaria, Slovacia și Turcia pentru a alinia pozițiile acestora cu cele ale UE și Washingtonului.

„Poate că Donald Trump ar putea purta o discuție directă cu acești lideri. Ar fi util”, a spus el, referindu-se la o eventuală presiune diplomatică asupra guvernelor reticente în a rupe legăturile energetice cu Moscova.

O reformă necesară la Bruxelles

Fostul ambasador a atras atenția asupra unui obstacol instituțional major: regula unanimității în adoptarea sancțiunilor în cadrul UE.

„Uniunea Europeană ar trebui, pe termen lung, să se gândească serios la o reformă a tratatelor. Sancțiunile nu ar mai trebui adoptate cu unanimitate, ci cu majoritate calificată”, a susținut Gitenstein. „Știu că e greu, dar probabil că devine necesar.”

Trump, China și un punct comun strategic

În ceea ce privește relația cu administrația Trump, Gitenstein vede un teren comun în identificarea Chinei drept principala amenințare strategică.

„Toată lumea, fie că vorbim de Obama, Biden sau Trump, a recunoscut că Republica Populară Chineză este cea mai mare provocare pentru securitatea Occidentului”, a spus el.

În acest context, el consideră că politica economică externă comună trebuie să devină un pilon esențial în coordonarea transatlantică, mai ales în ce privește sancțiunile, comerțul și reacția la politicile mercantiliste ale Beijingului.

Propaganda și lecția pentru Europa

În ceea ce privește recentele incidente cu drone rusești în proximitatea teritoriului românesc, Gitenstein – fost ambasador în România – consideră că acestea au fost intenționate.

„Pare ridicol, dintr-o perspectivă de bun simț, ca singura soluție să fie ridicarea unor F-16 sau F-35 pentru a intercepta drone. Este clar că avem nevoie de tehnologii mai potrivite.”

Totodată, el a avertizat asupra dimensiunii informaționale a conflictului. „Rusia a reușit să-i convingă pe polonezi că dronele veneau din Ucraina. Este o lecție importantă pentru întreaga Uniune.”

În acest sens, Gitenstein a subliniat rolul Comisiei Europene în aplicarea strictă a Digital Services Act, pentru a forța platformele media să fie mai transparente în ceea ce privește modul în care sunt folosite în campanii de dezinformare.

Alegeri sub presiune: Moldova, următorul test

Cu alegerile din Moldova apropiindu-se, fostul ambasador a avertizat că UE trebuie să sprijine democrația și statul de drept, asigurându-se că dezbaterea publică nu este deturnată de actori externi.

„Trebuie să ne asigurăm că în spațiul public din Moldova participă cetățeni reali, și nu ferme de boți din Rusia”, a spus el.

Un apel la luciditate

În final, Gitenstein a rezumat provocarea actuală într-o formulare simplă, dar esențială: fără adevăr, nu putem apăra Europa.

Pentru Uniunea Europeană, provocarea nu este doar militară sau economică, ci și una de coerență politică. Între presiunile lui Vladimir Putin și imprevizibilitatea unui posibil nou mandat Trump, Bruxellesul trebuie să păstreze echilibrul — și să evite capcana izolării.

