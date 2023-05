Europarlamentarii vor condiții mai stricta asupra programelor de spionaj a cetățenilor

Deputaţii europeni au aprobat luni în comisie raportul PEGA recomandând impunerea unor condiţii stricte la utilizarea programelor de spionaj cu scopul de a proteja cetăţenii de supravegherea ilegală, notează AFP.

Acest vot a intervenit la aproape doi ani de la dezvăluirile unui consorţiu de 17 media internaţionale.

Grupul a dezvăluit că spyware-ul Pegasus, conceput de compania israeliană NSO Group, ar fi făcut posibilă spionarea numerelor a cel puţin 180 de jurnalişti, 600 de politicieni, 85 de activişti pentru drepturile omului şi 65 de lideri de afaceri din diferite ţări.

Recomandările raportului PEGA trebuie în continuare supuse votului europarlamentarilor în plenul parlamentului, probabil până în vară.

Comisia de anchetă a dezvăluit practicile de spionaj "antidemocratice şi ilegale" din mai multe ţări ale UE, a declarat raportoarea din partea PE Sophia in 't Veld.

