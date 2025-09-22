Sindicatul polițiștilor cere dotări pentru verificarea trotinetelor electrice. "Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți"

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 14:58
Politistii cer dotări noi FOTO Pixabay

Sindicatul Europol atrage atenția că siguranța rutieră nu este opțională și cere dotarea polițiștilor cu stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice. Potrivit sindicaliștilor, verificările actuale sunt birocratice și insuficiente, punând în pericol viețile participanților la trafic, după ce mai mulți adolescenți au fost răniți sau și-au pierdut viața în acest an, inclusiv în Piatra Neamț, unde circulația trotinetelor electrice de închiriat a fost interzisă temporar.

”Siguranța rutieră nu e opțională! În timp ce în România apar zilnic incidente tragice în care sunt implicați conducătorii de trotinete sau alte vehicule electrice, în multe țări europene autoritățile au făcut deja un pas important: au achiziționat stații mobile de măsurare a vitezei acestor mijloace de transport”, au transmis, luni, sindicaliștii Europol. Potrivit acestora, polițiștii din alte state pot verifica în timp real dacă trotinetele sau bicicletele electrice au fost modificate pentru a depăși viteza maximă legală.

”La noi, aceste verificări sunt posibile doar prin R.A.R., printr-o procedură birocratică și anevoioasă. Între timp, vieți omenești sunt puse în pericol. Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți. România are nevoie de măsuri rapide și eficiente pentru protejarea tuturor participanților la trafic”, au mai transmis sindicaliștii. Mai mulți adolescenți și-au pierdut viața sau au fost răniți, doar de la începutul anului, după ce au circulat cu trotinete electrice.

În Piatra Neamț chiar autoritățile au interzis circulația trotinetelor electrice închiriate, după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața deoarece a căzut cu o astfel de trotinetă. De asemenea, alte șapte persoane au fost rănite în acest an în Piatra Neamț în urma unor accidente în care au fost implicate trotinete electrice de închiriat.

