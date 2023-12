Eurostar anulează toate trenurile din Londra, după inundații în tuneluri din Marea Britanie. Mii de pasageri, blocați de Anul Nou în gări VIDEO

Inundaţiile din tunelurile de cale ferată din sud-estul Angliei au forţat sâmbătă anularea tuturor trenurilor care leagă Londra de continentul european, perturbând călătoriile de Anul Nou pentru mii de pasageri, relatează Reuters.

Operatorul feroviar internaţional Eurostar a anulat iniţial 14 trenuri care circulau sâmbătă, dar în cele din urmă a decis să anuleze toate serviciile din această zi - în total 41 de trenuri - deoarece inundaţiile au persistat.

Nu a fost imediat clar ce a cauzat inundaţiile din tunelurile feroviare de sub râul Tamisa, în apropiere de Ebbsfleet, la est de Londra. Unele părţi ale Angliei s-au confruntat cu ploi abundente în ultimele zile, iar în sudul Angliei este în vigoare o avertizare cod galben pentru vânt puternic şi rafale de vânt.

Eurostar trains cancelled due to tunnel flooding:pic.twitter.com/PCTrwwNGM7