Performanță pentru economia românească. Sectorul serviciilor din România a avut în august 2026 cea mai mare creștere din UE

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 14:14
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Performanță pentru economia românească. Sectorul serviciilor din România a avut în august 2026 cea mai mare creștere din UE
România a avut în august cea mai mare creștere din UE a producției din sectorul serviciilor FOTO Pixabay

Producția din sectorul serviciilor (ajustată sezonier) a crescut cu 0,3%, atât în zona euro cât și în Uniunea Europeană, în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

În rândul statelor membre, cele mai mai creșteri lunare au fost înregistrate în România (5,2%), Malta (1,8%) și Portugalia (1,7%). La polul opus, cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Luxemburg (minus 5,1%), Bulgaria (minus 2,3%) și Danemarca (minus 1,9%).

În ritm anual, luna august 2026 comparativ cu perioada similară din 2025, producția din sectorul serviciilor crescut cu 2,2% în zona euro și cu 2,1% în UE. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Slovacia (10%), Grecia (9,3%), Malta (7,5%), Polonia (5,6%) și România (5,4%). Scăderi au fost înregistrate doar în Ungaria (minus 5,6%), Danemarca (minus 5,3%) și Italia (minus 0,3%)

În zona euro, în august 2026, comparativ cu iulie 2026, producția de servicii a crescut pentru transport și depozitare cu 0,1%, a scăzut pentru serviciile de cazare și alimentație publică cu 0,3%, a crescut cu 1,2% pentru informare și comunicare, a crescut pentru activitățile imobiliare cu 0,4%, a scăzut pentru activități profesionale, științifice și tehnice cu 0,8% și a crescut pentru serviciile administrative și de suport cu 0,2%.

În UE, producția de servicii a scăzut pentru transport și depozitare cu 0,2%, a scăzut pentru serviciile de cazare și alimentație publică cu 0,4%, a crescut cu 1,0% pentru informare și comunicare, a crescut pentru activitățile imobiliare cu 0,9%, a scăzut pentru activități profesionale, științifice și tehnice cu 0,9% și a crescut pentru serviciile administrative și de suport cu 0,1%.

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