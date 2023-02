Scandal după alegerea melodiei care va reprezenta România la Eurovision: ”Nu vom avea nicio șansă în finală. Ne merităm soarta!”

Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision 2023, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", în urma finalei care a avut loc sâmbătă, 11 februarie.

Rezultatul votului a fost aspru criticat în mediul online, mulți români susținând că țara noastră nu va avea nici anul acesta nicio șansă în competiție.

După ce câștigătorul a fost anunțat și pe pagina oficială de Facebook a Eurovision, sute de comentarii au început să curgă, multe dintre ele venind din partea oamenilor dezamăgiți.

”Măcar putem sta liniștiți și fără emoții de pe acum că nu vom avea nicio șansă la calificarea în finală. Ne merităm soarta!”

”Doamne ferește, așa ceva!?..

Ne mai mirăm de ce suntem printre ultimii clasați, de ani și ani de zile, eu zic să nu?!..

Pe de altă parte, vreau să mai cred că genul ăsta de apariții nu este, totuși, mesajul unei întregi generații!..”

”O serbare cu buget 5 lei de persoană”

”O să se râdă copios la Liverpool”

”Nu avem șanse, din păcate. Nici cu vreo altă piesă, din circul din seara asta, oricum”

Ads

”Eurovision România din păcate a decedat.....odihnească-se în pace......veșnică pomenire....”

”Cât de jalnici am ajuns, ferească Dumnezeu, uite motivul pentru care Eurovision dispare pe zi ce trece din România, aici ma refer în sufletul la cei care iubim aceasta emisiune”

”CEA MAI PROASTA SELECȚIE NAȚIONALĂ!!! TVR1 Organizarea varză, aveau plicurile cu câștigătorii în ordine în mână și au citit aiurea, prezentatorii, audiența la pământ, niciodată nu am văzut să nu răspundă un “telespectator”!!!! PENIBIL!”

”Din ce în ce mai rău”

”O rușine de prezentare, ceva de toată jena. Și ce melodii, îți stă mintea în loc! Nu credeam că se va ajunge atât de jos cu selecția pentru așa un concurs. Poate nici Eurovision nu mai este ceea ce a fost odată!”

”L-ați scos de la circ? Ioc voce, ioc față comercială, ioc tot. Un nou fiasco de tip românesc; iar vom fi de râsul lumii la un așa zis festival care oricum s-a demonetizat demult. Rușine!!!!”

”O mare dezamăgire! Noi nu avem ce căuta la Eurovision, ne fac bucăți acolo!”

”Să ne pregătim de ultimele locuri cu așa piesă”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Ads