Eurovision Song Contest, ediţia 68, organizată la Malmo, a fost câştigată de Elveţia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia "The Code". Artistul a spart trofeul când l-a aşezat pe scenă. Elveția a fost urmată de Croația, Ucraina, Franța și Israel.

Melodia câştigătoare a lui Nemo, "The Code", a fost scrisă de Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann, Linda Dale şi Nemo Mettler, şi îmbină opera, rap, pop.

La puțin timp după ce a primit trofeul, Nemo l-a și spart, în momentul în care l-a așezat pe scenă.

Nemo se caracterizează ca fiind o persoană non-binară, un termen care descrie o identitate de gen în afara categoriilor binare de “feminin” și “masculin”. Persoanele non-binare pot experimenta o identitate de gen care este parțial masculină și parțial feminină sau nu se pot recunoaște în niciuna dintre ele.

Nemo s-a născut în 1999 în Elveţia și a fost unul dintre cei doi interpreţi non-binari din finala Eurovision, alături de irlandezii de la Bambie Thug.

Nemo cântă despre sănătatea mintală şi identitatea de gen, printre alte teme.

Nemo a fost supărat pentru că persoanele din sală care aveau steaguri non-binare au fost nevoite să le arunce. "Este incredibil. Și eu a trebuit să mă furișez cu steagul, sper că și alte persoane au făcut la fel. E clar un dublu standard. Am încălcat codul și am și spart trofeul, poate trofeul se poate repara, dar și Eurovisionul are nevoie de reperații".

Asked Nemo about fans being forced to throw their non-binary flags.

They ended with the statement; "I broke the code and I broke the trophy, the trophy can be fixed... maybe the #Eurovision needs a bit of fixing too."