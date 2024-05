Unde poate fi urmărită finala Eurovision 2024 în România

Ediția a 68-a a concursului Eurovision se va desfășura anul acesta sâmbătă, 11 mai, pe Malmo Arena, în Suedia. 26 de țări luptă pentru trofeul Eurovision.

Finala Eurovision 2024, organizată de Suedia, va începe la ora 22.00. România nu va participa în acest an la concursul care este recunoscut drept unul dintre cele mai așteptate show-uri ale anului.

Finaliștii Eurovision 2024, în ordinea intrării în concurs:

Suedia - Marcus & Martinus – Unforgettable

Ucraina - alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Germani - ISAAK – Always On The Run

Luxembourg - TALI – Fighter

Țările de Jos - Joost Klein – Europapa

Israel - Eden Golan – Hurricane

Lituania - Silvester Belt – Luktelk

Spania - Nebulossa – ZORRA

Estonia - 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Irelanda - Bambie Thug – Doomsday Blue

Letonia - Dons – Hollow

Grecia - Marina Satti – ZARI

Marea Britanie - Olly Alexander – Dizzy

Norvegia - Gåte – Ulveham

Italia - Angelina Mango – La Noia

Serbia - TEYA DORA – RAMONDA

Finlanda - Windows95man – No Rules!

Portugalia - iolanda – Grito

Armenia - LADANIVA – Jako

Cipru - Silia Kapsis – Liar

Elveția - Nemo – The Code

Slovenia - Raiven – Veronika

Ads

Croația - Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Georgia - Nutsa Buzaladze – Firefighter

Franța - Slimane – Mon Amour

Austria - Kaleen – We Will Rave

Unde se poate vedea finala Eurovision 2024

TVR nu va transmite Eurovision 2024. Pentru a urmări finala Eurovision 2024, românii trebuie să acceseze contul de YouTube al Eurovision Song Contest. Astfel, transmisiunea este accesibilă în link-ul de mai jos:

Ads