Concursul Eurovision se vrea apolitic, dar controversele din istoria sa arată că nu a fost niciodată cu adevărat VIDEO

Istoria Eurovision este plină de controverse politice, însă, în 2024, organizatorii concursului îl declară apolitic și îi critică dur pe cei care vor să transmită semnale de solidaritate cu civilii palestinieni bombardați în Fâșia Gaza.

Peste 1.000 de artiști suedezi au semnat o scrisoare deschisă care cere eliminarea Israelului din competiție, însă Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (EBU) ar prefera că nimeni să nu aibă vreo opinie controversată în cadrul concursului.

Ediția din 2024 a Eurovision, la care România nu participă pentru ca Societatea Română de Televiziune (SRTv) consideră că nu poate justifica bugetul concursului, promite a fi una dintre cele mai controversate din istoria sa, care a început după al Doilea Război Mondial, în 1956.

Deși organizatorii susțin că Eurovision trebuie să rămână apolitic, istoria concursului arată că acesta a fost dintotdeauna politic, exemplul cel mai evident fiind chiar victoria Ucrainei în 2022, după ce Rusia a fost exclusă din concurs pentru ca a invadat țara vecină.

Cum a început Eurovision

Prima ediție a concursului Eurovision a avut loc în orașul Lugano din Elveția, pe 24 mai 1956. Au participat 7 țări, fiecare trimițând câte 2 cântece. Începând cu anul următor, fiecare țară participantă a avut doar câte un singur cântec reprezentant. Eurovision 1956 a fost transmis la TV alb-negru.

Ads

România și-a făcut debutul la Eurovision abia în 1994, cu melodia „Dincolo de nori”, interpretată de Dan Bittman.

Primele boicoturi la Eurovision

Protestele politice nu sunt ceva nou în istoria concursului. Primul boicot a avut loc în 1975, când Turcia a invadat Cipru, iar Grecia a refuzat să participe la concurs. În 1976, propunerea Greciei pentru concursul internațional a fost o melodie cu un puternic mesaj anti-război, care vizează în mod incontestabil invazia din anul anterior, lucru ce a dus la boicotul concursului de către Turcia.

Ads

Mariza Koch – Panagia mou, Panagia mou (1976) „Doamna mea, doamna mea”

Prima țară exclusă de la Eurovision

În 1992, Iugoslavia a fost prima țară care a primit o interdicție de participare la competiția europeană. După ce Iugoslavia a atacat Sarajevo, și-a pierdut dreptul de a fi inclusă la ediția din 1993 a concursului. În schimb, țara atacată, Bosnia și Herțegovina, a putut vota la Eurovision chiar în absența unui cântec în competiție.

Interdicția a fost șocantă deoarece, la începutul anilor '90, concursul a fost un forum pentru mesaje de susținere a unității europene, în special prin cântecul lui Toto Cutugno 'Insieme: 1992', al cărui refren conținea fraza „uniți, uniți Europa”.

Ads

Retragerea Georgiei din concurs după ce l-a criticat pe Putin

În 2009, după războiul ruso-georgian, organizatorii Eurovision au decis excluderea din concurs a melodiei care ar fi reprezentat Georgia, din cauza versurilor care făceau referire directă la liderul rus, Vladimir Putin, pe care artiștii au refuzat să le modifice.

Stephane și 3G - We Don't Wanna Put In (2009) „Nu vrem 'put in'”

Ads

Conflict între Armenia și Ajerbaidjan la Eurovision

Relațiile tensionate dintre cele două țări au afectat concursul european de mai multe ori. Armenia a participat pentru prima oară în 2006, iar Azerbaidjanul și-a făcut debutul la Eurovision în 2008.

În 2012, cetățenii armeni au primit o derogare pentru a participa la finala din capitala Azerbaidjanului, Baku, deoarece aveau interzisă intrarea în această țară.

Cenzura și atacurile reciproce au culminat însă în 2015, când Armenia a trimis la concurs o melodie despre genocidul etnic din 1915.

Genealogy - Face The Shadow / Don't Deny (2015) „Înfruntă umbra / nu nega”

Tensiuni între Ucraina și Rusia la Eurovision 2007-2022

Ads

Relația conflictuală dintre Federația Rusă și Ucraina la concursul european și-a atins apogeul în 2022, când Ucraina a câștigat Eurovision la doar câteva luni după invazia Rusiei și descalificarea acestei țări din concurs.

Tensiunile au început însă din 2007, când Rusia a acuzat Ucraina că melodia trimisă la Eurovision include un vers care poate fi interpretat fonetic ca „la revedere, Rusia”.

În 2009, în cadrul concursului desfășurat la Moscova, melodia participantă din partea Rusiei a fost cântată de o artistă din Ucraina, care nu a ajuns în finală în țara sa.

În 2016, Ucraina a câștigat locul 1 la Eurovision cu melodia „1944”, despre deportarea tătarilor din Crimeea, organizată la ordinele lui Stalin, iar artista a negat orice asociere politică cu invazia din 2014 a peninsulei Crimeea de către Rusia.

Participarea Israelului la Eurovision 2024

Melodia propusă de Israel pentru competiția din acest an a fost în sine un subiect controversat. Primul cântec propus a fost respins de organizatori, iar a doua melodie propusă a fost acceptată doar după modificarea unor versuri, pentru că cele originale făceau referire directă la atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Eden Golan - Hurricane (2024) „Uragan”

La finala din acest an, ținută în Suedia, la Malmö, sunt așteptați polițiști din Danemarca și din Norvegia, care să asigure desfășurarea în condiții bune a evenimentului. Mii de protestatari care cer excluderea Israelului sunt așteptați la finala din 11 mai. Piesa israeliană va fi a șasea în ordinea celor 26 de finaliști.

Artistul suedez Eric Saade a fost criticat de organizatori pentru că a purtat la un eveniment oficial Eurovision un keffieh, o eșarfă palestiniană devenită un simbol al rezistenței împotriva atacurilor israeliene în Fâșia Gaza.

Cauza palestiniană a fost prezentă la Eurovision și în 2019, când finala concursului a fost ținută la Tel Aviv, iar artiștii islandezi participanți au afișat steagul palestinian și au fost huiduiți de publicul israelian.

Momente istorice apolitice la Eurovision

Una dintre cele mai influente trupe ale tuturor timpurilor, ABBA, și-a câștigat faima internațională pentru prima oară la Eurovision, unde artiștii suedezi au plecat acasă cu trofeul.

ABBA - Waterloo (1974)

Chiar dacă este canadiancă de origine franceză, și Céline Dion a reușit să câștige concursul Eurovision, unde a reprezentat Elveția.

Céline Dion - Ne partez pas sans moi (1988) „Nu pleca fără mine”

Prima femeie transgender care a câștigat concursul Eurovision a adus a patra victorie pentru Israel, care a mai fost repetată abia 20 de ani mai târziu, în 2018.

Dana International - Diva (1998)

Cel mai de succes cântec din istoria Eurovision ar putea fi considerat 'Waterloo', datorită notorietății sale pe termen lung. Totuși, un alt cântec deține recordul neegalat cu privire la succesul comercial. A înregistrat cele mai mari vânzări din istoria câștigătorilor Eurovision, cu 6 milioane de exemplare, și a ajuns pe locul 1 în topurile muzicale a 33 de țări.

Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me (1976) „Păstrează-ți săruturile pentru mine”

Chiar dacă Australia a primit dreptul de participare la Eurovision abia în 2015, o artistă din această țară a fost aproape de victorie cu peste 40 de ani mai devreme. În 1974, Marea Britanie s-a plasat pe locul 4, la egalitate cu Luxemburg și Monaco, fiind reprezentată de:

Olivia Newton John - Long Live Love (1974) „Trăiască dragostea”

Cel mai înalt loc pe care s-a plasat România la Eurovision

Din păcate, artiștii din țara noastră nu au reușit să câștige locul 1 la concursul internațional, însă România a fost foarte aproape acum aproximativ 20 de ani.

În 2005, Luminița Anghel și Sistem au ajuns în finală, dar s-au plasat doar pe locul 3, cu melodia „Let Me Try” (Lasă-mă să încerc).

Cinci ani mai târziu, în 2010, Paul Seling și Ovi au reușit să atingă recordul, dar nu să-l depășească, cu piesa „Playing With Fire” (Jocul cu focul).

Finala concursului Eurovision va putea fi urmărită live online pe YouTube sâmbătă, 11 mai, la ora 22:00.

Ads