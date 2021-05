Solistul trupei italiene Maneskin, castigatoarea concursului Eurovision 2021, se va supune unui test antidrog

"Grupul a respins ferm acuzatiile de consum de droguri, iar cantaretul in cauza (Damiano David) se va supune in mod voluntar testarii la intoarcerea in tara", a declarat Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) intr-un comunicat."Au cerut chiar ei noaptea trecuta, insa acest lucru nu a putut fi organizat imediat de EBU", se precizeaza in comunicat.Damiano David va fi supus unui test antidrog la intoarcerea in Italia, dupa controversa provocata de un videoclip devenit viral in care poate fi vazut aplecandu-se si atingand masa cu nasul in plina competitie, sambata la Rotterdam, imagini care au fost vazute in direct in intreaga lume.Cantaretul a fost intrebat despre incident in timpul conferintei de presa a trupei castigatoare si a explicat ca s-a aplecat pentru ca chitaristul Thomas Raggi tocmai sparsese un pahar."Nu consum droguri. Va rog, baieti. Nu spuneti asta. Fara cocaina. Va rog sa nu spuneti asta", a raspuns Damiano David.Grupul a scris apoi pe contul sau de Instagram: "Suntem pregatiti sa ne supunem testelor deoarece nu avem nimic de ascuns". "Suntem cu adevarat socati pentru ca unii spun ca Damiano consuma droguri. Suntem cu adevarat IMPOTRIVA drogurilor si nu am prizat niciodata cocaina", au dat ei asigurari.Formatia italiana Maneskin, alcatuita din patru membri, trei baieti si o fata, a fost declarata castigatoarea concursului Eurovision 2021, desfasurat in Olanda. Grupul a avut o prestatie puternica, impresionand cu o piesa rock foarte antrenanta, in stil ''garage rock'', intitulata ''Zitti e buoni'', care s-a aflat in fruntea pronosticurilor specialistilor. Gratie unui important impuls al voturilor din partea publicului, reprezentantii Italiei au acumulat un total de 524 de puncte.Maneskin au castigat cu aceeasi melodie si marele premiu la editia 71 a festivalului cantecului de la San Remo din 2021.