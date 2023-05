Cele 10 melodii calificate marți în finala Eurovision 2023. Moldova e printre ele VIDEO

Eurovision 2023 a început în Liverpool, nordul Angliei, unde piese din 37 de ţări concurează pentru a câştiga cea de-a 67-a ediţie a concursului muzical, relatează Reuters.

Liverpool găzduieşte marea competiţie muzicală europeană în numele Ucrainei, care a câştigat ediţia de anul trecut cu piesa "Stefania" interpretată de Kalush Orchestra

Ucraina nu a putut organiza evenimentul în acest an, cum o face de obicei câştigătorul, din cauza invaziei ruse. Marea Britanie, care s-a clasat pe locul doi, promite să combine creativitatea Ucrainei şi a Regatului Unit sub sloganul "Uniţi de Muzică".

Croaţia, Moldova, Elveţia, Finlanda, Republica Cehă, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia, Norvegia s-au calificat marți în finala de sâmbătă a Eurovision 2023. 6.000 de spectatori au asistat la prima semifinală de la M&S Bank Arena Liverpool.

Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie şi Ucraina sunt calificate direct în finală.

A doua semifinală a Eurovision 2023 va avea loc joi. Theodor Andrei, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on), va intra în concurs în data de 11 mai, în a doua semifinală, din poziţia a treia.