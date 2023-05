Una dintre cele mai vădit politizate finale Eurovision din ultimii ani are loc sâmbătă seară, 13 mai, la Liverpool, pe fundalul războiului din Ucraina care dă puţine semne că se va termina.

Vor fi rachete, soldaţi şi bărbaţi mustăcioşi în chiloţi care îl vor ironiza pe Vladimir Putin prezentându-l ca pe un "psihopat crocodil" - şi asta doar în cântecul Croaţiei.

Solicitarea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a ţine un discurs în direct în timpul celor patru ore de emisie a fost respinsă, deoarece organizatorii s-au temut că riscă să politizeze concursul. Cu toate acestea, nu va exista prea multă subtilitate la cea de-a 67-a ediţie a acestui eveniment cu un ritual aparte.

Concursul va începe cu o interpretare obsedantă a câştigătorilor de anul trecut, Kalush Orchestra din Ucraina, care vor cânta hit-ul lor din timpul războiului, Stefania, pe fundalul dureros al dramelor trăite de mamele ucrainene.

Spectacolul, care va fi transmis în direct de la M&S Bank Arena, de pe malul râului Mersey, are o audienţă globală de peste 160 de milioane de persoane.

Marea Britanie găzduieşte concursul pentru prima dată în 25 de ani, în numele Ucrainei, iar Liverpool va fi "gazda dulce-amăruie a oaspeţilor de onoare refugiaţi".

"Crocodilul psihopat"

Unul dintre cele mai politizate cântece este cel al grupului punk rock croat Let 3, o melodie suprarealistă care vorbelşte despre "crocodilul psihopat" Putin şi despre invazia rusă din Ucraina. Trupa, care apare pe scenă în costume de soldat şi cu mustăţi ce amintesc de Stalin, înainte de a se dezbrăca până la lenjerie intimă şi de a cânta sub două rachete uriaşe, a fost comparată online cu ceea ce ar rezulta dacă "Super Mario, Sonic the Hedgehog şi Boy George ar avea un copil".

Show-ul Elveţiei prezintă, de asemenea, rachete în cădere şi are versurile: "Nu vreau să fiu soldat. Nu vreau să fiu nevoit să mă joc cu sânge adevărat".

Fiecare număr din finală va fi prezentat cu videoclipuri de tip "carte poştală" care prezintă repere din Ucraina şi din Marea Britanie, alături de cele din celelalte 35 de naţiuni concurente, o aluzie la sloganul din acest an "Uniţi prin muzică", la care se adaugă prezentarea ţării aflate sub asediu.

Performanța din 1994

În ceea ce o priveşte, Ucraina îşi propune să devină prima ţară, de la Irlanda, în 1994, care câştigă în doi ani consecutivi concursul Eurovision. Duetul electro Tvorchi, ale cărui repetiţii acasă au fost întrerupte de sirenele de raid aerian, speră să câştige votul de solidaritate cu piesa Heart of Steel (Inimă de oţel), care avertizează asupra ameninţării armaghedonului nuclear. Cei doi reprezentanţi, care au păşit pe covorul turcoaz al Eurovision săptămâna aceasta în blazere pe care erau gravate numele şi greutatea copiilor născuţi prematur din cauza războiului, strâng bani pentru a cumpăra incubatoare pentru ţara lor.

Jeffrey Kenny, vocalistul de culoare, a declarat că vor lua în considerare scoaterea la licitaţie a faimosului trofeu sub formă de microfon, dacă vor câştiga sâmbătă, după ce Kalush Orchestra a vândut premiul de anul trecut strângând 900.000 de dolari pentru armata ucraineană. "Dacă vom câştiga, este în regulă - vom vinde trofeul. Ne vom vinde ţinutele, nu contează", a spus el.

Tvorchi nu se aşteptau niciodată să fie aleşi să îşi reprezinte ţara - îşi cumpăraseră bilete de tren spre casă din Kiev în ziua selecţiei. Oraşul lor natal, Ternopil, în vestul Ucrainei, ar fi fost bombardat de forţele ruseşti săptămâna aceasta.

"Rezultatele nu contează cu adevărat în acest caz", a declarat Kenny. "Lucrul numărul unu este să câştigăm războiul, pentru că doar aşa putem fi gazde", a spus el.

Marea favorită

Oricine se aşteaptă ca Ucraina să se bucure deja de victorie ar trebui să se mai gândească, totuşi, scrie The Guardian. Potrivit jurnaliştilor britanici, Suedia este marea favorită, cu o revenire strălucitoare pentru Loreen, care a câştigat concursul Eurovision din 2012 cu melodia Euphoria.

Finlandezul Käärijä, care a pozat săptămâna aceasta pentru selfie-uri cu fanii în faţa propriei sale saune mobile din Albert Dock din Liverpool, este incredibil de popular, iar Cha Cha Cha este unul dintre cele mai mari hituri de anul acesta, cu o interpretare pe măsură.

Mae Muller din Marea Britanie, care nu se născuse încă atunci când Marea Britanie a găzduit ultima ediţie a Eurovision, este cotată să termine în top 10 cu I Wrote a Song, care, după locul doi de anul trecut, ar fi a doua cea mai bună clasare a ţării din 2009 încoace.

Adrian Bradley, expert Eurovision, a declarat că standardul de performanţă al concurenţilor din acest an este cu o treaptă peste cel din anii precedenţi, ajutat de o producţie BBC "cu adevărat impresionantă". Pe de altă parte, este una dintre cele mai politizate ediţii Eurovision din ultimii ani, spune el, în ciuda încercărilor organizatorilor de a fi neutri.

"Politica intră în Cupa Mondială, intră în Jocurile Olimpice, intră şi în Eurovision - dar, în general, este totuşi un spectacol pentru divertisment", spune, la rândul său Paul Bradley, care a lucrat anterior pentru Eurovision. "Cred că acesta este principalul lucru, că este vesel. Pandemia ne-a arătat că avem nevoie de evadare, iar Eurovision oferă acest lucru din belşug", a conchis el.

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023, fiind a patra oară când ratează spectacolul final, după eşecurile din 2018, 2019 şi 2021.