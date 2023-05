Melodia României de la Eurovision, desființată de norvegieni: ”Eșuează mizerabil în a fi sexy”

Prima semifinală Eurovision 2023 se desfăşoară marţi, la Liverpool, şi va fi transmisă în direct, de la ora 22.00, de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+. Theodor Andrei, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on), va intra în concurs în data de 11 mai, în a doua semifinală, din poziţia a treia.

Melodia României n-are parte însă de cele mai bune recomandări înaintea competiției. Astfel, în Norvegia, la emisiunea „Adresse Liverpool“, de la televiziunea publică NRK. show-ul pus la cale de Theodor Andrei a fost desființat.

„E neplăcut să te uiți, chiar doare!“, a spus unul dintre specialiștii norvegieni.

„Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă” sau „eșuează mizerabil în a fi sexy” sunt alte două comentarii negative.