Catalina Ponor, la Eurovision. Ce va face fosta gimnasta

Eurovision 2021 va debuta pe 18 mai, cu prima semifinala, la Rotterdam, cand va concura si reprezentanta Romaniei, cantareata Roxen. A doua semifinala e programata pentru 20 mai, iar finala, pentru 22 mai.Fiecare dintre concurenti va primi un punctaj adunat din notele juriului si cele acordate de fani.La editia din acest an, punctajul acordat de juriul Romaniei va fi prezentat de Catalina Ponor."Este o mare bucurie sa sustin Romania din aceasta postura inedita. Stiu foarte bine ce inseamna sa iti reprezinti tara intr-o competitie si emotiile pe care le traiesti in acele momente. Sunt alaturi de Roxen, alaturi de Romania la Eurovision", a transmis fosta campioana intr-un comunicat remis News.ro.Ponor este si invitata Irinei Pacurariu la emisiunea "Reteaua de idoli", care va fi difuzata luni, de la ora 21.00, pe TVR 2.Eurovision Song Contest 2021 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul "Open Up", cu semifinalele pe 18 si 20 mai si finala pe 22 mai si va fi difuzat in direct la TVR. Roxen, reprezentanta Romaniei la editia cu numarul 65 a concursului, va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala, pe 18 mai.La editia de anul acesta a concursului, participa - alaturi de Romania - alte 38 de tari.Precedenta editie a competitiei muzicale a fost castigata de Duncan Laurence, reprezentantul Regatului Tarilor de Jos, cu piesa "Arcade", in 2019. Editia 2020 a Eurovision Song Contest a fost reprogramata de organizatori, in contextul pandemiei de coronavirus.Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive si mai urmarite programe de televiziune din lume. Printre artistii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numara ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Toto Cutugno si Johnny Logan.Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea selectiei nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea ( Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea ( Mihai Traistariu - Atena, 2006).