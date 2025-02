Negocieri pentru Eurovision la Ministerul Finantelor: Ce spune sefa EBU

Descalificarea Romaniei de la Eurovision este o masura extrema care a fost luata de European Broadcasting Union (EBU) din cauza faptului ca, din 2013 incoace, nu s-a gasit nicio solutie pentru a se rezolva problema datoriilor istorice pe care TVR le are la forul european, a declarat directorul general al EBU, Ingrid Deltenre, dupa negocierile de la Ministerul Finantelor.

Ingrid Deltenre sustine ca datoriile pe care televiziunea publica le are la forul european sunt istorice, iar problemele sunt sistemice. "Este regretabil ca a fost nevoie de o masura extrema, descalificarea Romaniei de la Eurovision, pentru a atrage atentia autoritatilor romane", a explicat Ingrid Deltenre, citat intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice transmis vineri.

Aceasta a precizat ca este la a treia vizita in Romania din februarie 2013 si, din cauza ca nu s-a gasit nicio solutie, conducerea EBU a luat aceasta masura unica in istoria forului european.

La randul sau, presedintele Comisiei pentru cultura, arta si mass-media din Senat, Georgica Severin, a pledat pentru schimbarea legii, considerata depasita, ca solutie pentru rezolvarea problemelor TVR pe termen mediu si lung.

Totodata, sefa Departamentului Juridic, Jane Vizard, a atras atentia ca in acest moment este in pericol statutul TVR de membru al European Broadcasting Union. Potrivit acesteia, o eventuala excludere din EBU inseamna pierderea drepturilor de difuzare pentru mai multe competitii sportive internationale, cum ar fi Campionatele Mondiale de Fotbal din 2018 si 2022, dar si accesul la fluxul de stiri externe.

Ministrul Finantelor Publice, Anca Dragu, a explicat ca Parlamentul este forul responsabil pentru televiziunea publica.

De aceea, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice au organizat o intalnire intre membrii Parlamentului, reprezentantii Consiliului Concurentei, ai Televiziunii Romane (TVR) si ai European Broadcasting Union (EBU) pentru a discuta situatia TVR.

"Tinand cont de gravitatea situatiei, am considerat necesar sa organizez aceasta intalnire cu toate partile implicate pentru gasirea unei solutii in vederea evitarii unei noi sanctiuni si ma refere la posibilitatea ca TVR sa fie exclusa din EBU", a explicat Anca Dragu.

In comunicat se mai precizeaza ca reprezentantii ministerului, impreuna cu cei ai Consiliului Concurentei si ai EBU, vor ramane in contact, vor schimba informatii si vor cauta impreuna solutii in limita cadrului legal.

European Broadcasting Union - cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din lume - i-a retras Televiziunii Romane (TVR) calitatea de membru ca urmare a neplatii unor datorii in valoare totala de 16 milioane de franci elvetieni. Astfel, TVR nu va mai putea participa la Eurovision Song Contest 2016, care va avea loc in luna mai - a anuntat, luna trecuta, site-ul eurovision.tv.

