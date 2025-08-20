Viena va fi gazda ediției cu numărul 70 a Eurovisionului, în 2026

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 12:17
174 citiri
Viena va fi gazda ediției cu numărul 70 a Eurovisionului, în 2026
Eurovision 2026 se ține la Viena FOTO: Instagram/ Eurovision Song Contest

Eurovision revine la Viena, templul muzicii clasice preferat în locul orașului montan Innsbruck, a anunțat miercuri postul public de radio și televiziune austriac ORF, organizatorul concursului de muzică de anul viitor, a cărui finală este prevăzută pentru 16 mai.

Capitala cu peste două milioane de locuitori s-a înscris în cursă cu sloganul „Europe, shall we dance?” (Europa, dansăm?), încurajată de succesul ediției din 2015, după triumful drag queen-ului cu barbă Conchita Wurst.

De data aceasta, tânărul artist JJ, un contratenor austro-filipinez în vârstă de 24 de ani, a cucerit trofeul.

„Reputația Vienei, considerat unul dintre cele mai importante orașe din lume din punct de vedere muzical, și poziția sa în inima Europei o fac orașul gazdă ideal” pentru această a 70-a ediție a concursului, a spus într-un comunicat Martin Green, directorul Eurovision.

166 de milioane de telespectatori în 2025

Viena a găzduit Eurovision și în 1967, la puțin peste zece ani de la înființare. Dar evenimentul nu mai are nimic de-a face cu începuturile sale: acum extravagant, spectaculos și adesea kitsch, este urmărit de 166 de milioane de telespectatori din 37 de țări și atrage noile generații pe rețelele de socializare.

În fiecare an, are partea sa de controverse: deși și-a cerut scuze ulterior pentru declarațiile sale, Johannes Pietsch, alias JJ, a regretat după victoria sa participarea Israelului la concurs, în ciuda ofensivei mortale din Gaza, sperând că țara va fi exclusă în 2026.

El a cerut, de asemenea, „o mai mare transparență” în ceea ce privește votul publicului, care a propulsat pe locul al doilea în acest an la Basel pe cântăreața israeliană și supraviețuitoare a atacului sângeros din 7 octombrie 2023, Yuval Raphael.

Și pe străzile Elveției, la fel ca în Suedia cu un an mai devreme, manifestanții pro-palestinieni s-au deplasat pentru a-și face auzită vocea.

Unele țări au fost deja excluse din concurs, cum ar fi Belarus în 2021, după realegerea contestată a președintelui Alexander Lukașenko. Rusia a fost exclusă un an mai târziu, după ce a invadat Ucraina.

„Spectacol queer și woke”

Eurovisionul este, de asemenea, o mare sărbătoare a toleranței, oferind o vizibilitate importantă comunității LGBT+.

Dovadă stă faptul că Viena a instalat în 2015 semafoare pietonale care înfățișau cupluri gay în locul omulețului singuratic. Apreciate de public, aceste pictograme au rămas și s-au răspândit în mai multe orașe din Austria.

Ceea ce nu a fost pe placul partidului austriac de extremă dreapta FPÖ. Câștigătoare a alegerilor legislative de anul trecut, chiar dacă nu a reușit să formeze un guvern, partidul a denunțat „un spectacol queer, de stânga și woke” și a subliniat „iresponsabilitatea” unei astfel de organizații într-un moment în care Austria, vizată de o procedură a Comisiei Europene pentru deficit excesiv, se află sub „un munte istoric de datorii”.

În Elveția, costul evenimentului a fost estimat la câteva zeci de milioane de euro.

În ciuda acestui cost semnificativ, primarul social-democrat Michael Ludwig s-a declarat „pregătit” să accepte provocarea, lăudând o capitală „cosmopolită”, obișnuită cu evenimente internaționale, cu „capacități enorme de cazare” și extrem de bine conectată cu restul Europei prin avion și tren.

Eurovision va avea loc, ca și în 2015, în Wiener Stadhalle, o sală de concerte cu o capacitate de până la 16.000 de persoane.

Innsbruck, din Tirol, a mizat pe cartea alpină și pe „ospitalitatea” sa pentru a câștiga, dar orașul cu 132.000 de locuitori a pierdut duelul în fața capitalei.

#eurovision, #eurovision 2026, #muzica , #Eurovision 2025
