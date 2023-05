Zero barat! Incredibil care a fost punctajul României la Eurovision. E fără precedent în istorie

Suedia, reprezentată de cântăreaţa Loreen, a câştigat ediţia din acest an a Eurovision, care s-a desfăşurat sâmbătă seara la Liverpool, informează AFP.

Loreen, clasată pe primul loc în competiţia muzicală la ediţia din 2012, este a doua artistă care a câştigat Eurovisionul de două ori după Johnny Logan, care a câştigat pentru Irlanda, în 1980 şi 1987.

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023.

Reprezentantul ţării noastre a concurat în cea de a doua semifinală a competiţiei, unde n-a obținut nici măcar un punct, un fapt fără precedent în istorie.