Autorităţile din Nlorvegia au anunţat duminică, 14 august, că au eutanasiat morsa Freya, a cărei prezenţă în fiordul Oslo devenise atracţia verii până în punctul de a pune în pericol viaţa publicului şi a animalului.

"Decizia de a eutanasia morsa a fost luată pe baza unei evaluări generale a ameninţării persistente la adresa siguranţei umane", a declarat directorul Direcţiei norvegiene pentru Pescuit, Frank Bakke-Jensen, într-un comunicat.

În general, morsele trăiesc la latitudini mai nordice, arctice, însă Freya, al cărei nume face referire la o zeiţă asociată cu dragostea şi frumuseţea în mitologia scandinavă, se scălda în apele capitalei Norvegiei din 17 iulie.

Devenit vedetă în timpului valului de căldură din această vară, animalul, o tânără femelă de aproximativ 600 de kilograme, a fost filmat vânând păsări sau cocoţându-se pentru a moţăi pe ambarcaţiuni ce se legănau sub greutatea sa, provocând daune semnificative. O morsă poate dormi până la 20 de ore pe zi.

"Am analizat cu atenţie toate soluţiile posibile. Am ajuns la concluzia că nu putem garanta bunăstarea animalului prin niciunul dintre mijloacele disponibile", a adăugat Bakke-Jensen.

Autorităţile avertizaseră joi că Freya ar putea fi eutanasiată dacă publicul nu se va ţine departe de animal.

Specie protejată, morsa se hrăneşte în principal cu nevertebrate precum moluşte, creveţi, crabi şi peşti mici.

Deşi în mod normal nu atacă omul, morsele se pot simţi ameninţate de persoanele aflate în apropiere şi le pot ataca.

In memory of #Freya - the wandering Walrus that graced us here Shetland last winter.

MURDERED today by the Directorate of Fisheries in #Norway because she was perceived as a "continued threat to human safety".

Abhorrent and unforgivable on every level. pic.twitter.com/Nu6z1qnIpl