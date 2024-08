O fată a solicitat să fie eutanasiată când împlinește vârsta de 18 ani. Cum încearcă directorul unei clinci să-i schimbe decizia

Noëmie Raes, o fată de 17 ani din Zottegem, Belgia, a luptat timp de ani de zile cu depresia și o tulburare severă de alimentație, ajungând la punctul în care și-a pierdut orice speranță de recuperare. În urma hărțuirii și a suferinței acumulate, Noëmie a decis să recurgă la sinuciderea asistată, pe care intenționa să o facă la împlinirea vârstei de 18 ani, în mai puțin de o lună. Decizia ei a atras atenția publicului, iar povestea a fost relatată de site-ul belgian 7sur7.be, citat de Antena 3 CNN.

Noëmie căuta de mult timp un tratament permanent pentru afecțiunile sale, dar a întâmpinat numeroase respingeri din partea sistemului medical, care considera problemele ei "prea complexe" pentru a fi tratate. „Vreau doar ajutor”, a mărturisit ea cu o lună în urmă jurnaliștilor de la VTM Nieuws, exprimându-și disperarea.

Starea ei s-a agravat atât de mult încât a ajuns să fie hrănită printr-un tub, deoarece nu mai putea mânca singură. Mama sa, Nathalie, a fost martoră la suferințele fetei și, deși îi era extrem de greu, a decis să o susțină în orice decizie ar lua. „Prefer ca ea să aleagă eutanasia decât să primesc un telefon care să mă anunțe că s-a sinucis”, a mărturisit Nathalie.

Totuși, situația a luat o întorsătură neașteptată după ce povestea lui Noëmie a ajuns la urechile lui Edward Schiettecatte, fondatorul și CEO-ul unei clinici din Anvers. Profund emoționat de mărturia tinerei, Schiettecatte a contactat-o imediat pe mama fetei, promițând să îi ofere tratament gratuit, câte patru ședințe zilnice timp de două săptămâni. Clinica pe care o conduce oferă tratamente inovatoare de neuromodulație, care vizează cu precizie zonele specifice ale creierului implicate în diferite tulburări neurologice și psihiatrice.

Schiettecatte a subliniat că decizia de a o ajuta pe Noëmie a fost influențată de emoția pe care povestea ei a trezit-o în el: „Mărturia acestei tinere m-a emoționat atât de mult încât am decis să-i oferim tratamentul, inclusiv cazare la hotel.”

Deși inițial sceptică în fața ofertei, având în vedere numeroasele mesaje primite după ce povestea lui Noëmie a devenit publică, Nathalie a decis să accepte ajutorul. „După ce fiica mea și-a făcut cunoscută povestea, am primit o mulțime de mesaje, pozitive și negative. Am fost contactați și de oameni care au susținut că ne pot ajuta. Cei mai mulți dintre ei erau șarlatani care sperau să profite. Oferta lui Schiettecatte a fost diferită. Proiectele lui erau concrete, a vrut să o ajute pe Noëmie gratuit. După câteva zile, am decis împreună să acceptăm oferta”, a spus Nathalie.

Acum, mama fetei își păstrează speranța că tratamentul va aduce o schimbare pozitivă în viața lui Noëmie. „Rămâne de văzut dacă tratamentul va fi eficient. Noëmie va împlini 18 ani luna viitoare. Poate o sărbătorim din nou cu bucurie”, a adăugat ea, încrezătoare că viitorul fetei ei ar putea arăta mai luminos.

