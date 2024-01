O nouă reacție dură în cazul Evei Măruță: ”Mai rău de atât nu se poate ajunge”

Eva Măruță, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, se află în mijlocul unei controverse publice, după ce la opt ani, a apărut într-un film pe marile ecrane.

Statutul de vedetă, pe care pare să-l fi dobândit micuța, nu are neapărat aprobarea publicului, existând un val de critici asupra legitimității ei artistice.

Există însă și foarte multe vedete care i-au luat apărarea micuței, iar între ele se numără și Dana Rogoz, care a reacționat virulent în favoarea ei.

„Să te apuci sa înjuri un copil pe internet, în timp ce fluturi steagul libertății de exprimare, este pur și simplu grețos. Am urcat pe scenă de la vârsta de 3 ani. Am devenit Abramburica la vârsta de 9 ani, adică exact vârsta pe care o are acum unul dintre copiii mei.

De foarte mult ori în copilăria mea am fost întrebată ‘ce sunt părinții?’, de către alți adulți, probabil părinți la rândul lor, care porneau de la premiza că sigur vreunul dintre părinții mei e cel puțin actor, regizor sau mare producător de televiziune. Ei bine, dezamăgirea se așternea imediat pe fața lor când le răspundeam că nu, părinții mei sunt ingineri chimiști”, a scris Dana Rogoz pe blog-ul personal.

„Concluzia e că unii oameni triști, nemulțumiți de viețile lor, te vor judeca oricum, indiferent de cât de performant ajungi să fii într-un domeniu și indiferent de istoricul pe care îl ai. (…)

Dar să înjuri un copil pe contul administrat de părinții lui, fără nicio jenă, ba chiar considerându-te îndreptățit, mi se pare ca e exemplul cel mai clar că mai rău de atât nu se poate ajunge în dialogul din social media”, a mai precizat aceasta.